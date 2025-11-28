Коалиция по борьбе с ИГ* завершила свою миссию в Ираке

ДОХА, 28 ноя - РИА Новости. Международная коалиция по борьбе с террористической организацией "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) окончательно завершила свою миссию и вывела силы из Багдада, Анбара и других провинций Ирака, сообщил заместитель командующего Объединёнными операциями в Ираке генерал-лейтенант Кейс аль-Мухаммадави.

"Миссия международной коалиции под руководством США по разгрому ИГ* фактически завершена в федеральном Ираке, и в Багдаде осталось всего четыре-пять человек для решения логистических и дипломатических задач. Все силы коалиции перебазированы в Иракский Курдистан", - приводит его слова иракский телеканал Al Sumaria

В 2014 году США стали инициаторами создания международной антитеррористической коалиции для борьбы с террористической организацией "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России) и с августа того же года начали операцию "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) против джихадистов в Ираке и Сирии. В эту коалицию вошли более 60 стран, причем ее действия осуществлялись без прямой санкции Совета Безопасности ООН.

Соглашение о завершении миссии международной коалиции и выводе её персонала по договоренности между иракской и американской сторонами вступило в силу в сентябре 2025 года, его действие планируется завершить в сентябре 2026 года. В 2026 году международная коалиция должна вывести свои войска даже из Иракского Курдистана.

По разным оценкам, в Ираке находились порядка 2,5 тысяч военнослужащих и советников по безопасности международной коалиции.