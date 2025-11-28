https://ria.ru/20251128/knr-2058270575.html
Глава МИД Китая Ван И посетит Россию
Министр иностранных дел КНР Ван И посетит Россию 1-2 декабря, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T10:26:00+03:00
в мире
россия
китай
ван и (политик)
мао нин
сергей шойгу
россия
китай
Министр иностранных дел КНР Ван И посетит Россию 1–2 декабря