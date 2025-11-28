Ксения Киселева: существованию русского языка ничто не угрожает

Портал "Грамота.ру" в этом году отмечает 25-летие с момента своего основания. О главных изменениях, которые произошли в русском языке за это время, языковых тенденциях, влиянии интернета и современных способов коммуникации на жизнь языка в интервью РИА Новости рассказала главный редактор портала Ксения Киселева. Беседовала Алиса Осипова.

– Порталу Грамота.ру 25 лет. Что за это время произошло с русским языком? Как ваш ресурс с ним работал?

– Портал был создан и существовал 25 лет, чтобы помогать людям, которые говорят по-русски, пишут по-русски и работают с русским языком. И все эти 25 лет, пока портал рос и развивался, русский язык тоже развивался и менялся, так что мы старались идти в ногу со временем. Главное, что в этом время воздействовало на русский язык, – это технологическая революция, в первую очередь, появление интернета. Он показал нам, как общаются множество людей, про которых мы не знали, ни как они пишут, ни как они разговаривают. Речь миллионов носителей русского языка стала доступна для наблюдения. Из-за этого многие люди думают, что именно в последние 25 лет все разучились писать и стали неграмотными. Это не так. На самом деле мы просто не видели, как пишут те люди, которые теперь высказываются в интернете. Раньше они писали записки своим родственникам, доклады своим начальникам, но эта речь была непубличной. Никто не знал, насколько они грамотны, хорошо ли владеют языком.

Интернет – не только средство коммуникации, но и фактор, очень сильно влияющий на русский язык. Благодаря интернету у нас появилась новая форма существования языка – устно-письменный язык. Это то, что мы видим в мессенджерах и в социальных сетях: устная речь, которую мы пытаемся записать буквами. И это определяет очень много его разных свойств. Например, игнорирование больших букв, отсутствие точки в конце предложения, другой способ расстановки запятых: человек может их вообще не ставить или ставить так, чтобы они отражали его интонацию, а не так, как требуют правила пунктуации. Появляются смайлики, эмодзи, мемы, которые тоже встраиваются в коммуникацию и становятся частью общения. И это, конечно, влияет на язык.

– С учетом такого развития, возможно ли посчитать, сколько сейчас наш язык насчитывает слов?

– В русском языке бесконечное число слов, потому что почти из любого слова вы можете создать новые слова. Посчитать их все невозможно, но есть ориентиры: например, в "Большом академическом словаре русского языка" 150 тысяч слов. Это те слова, у которых описано значение. В такие словари, как правило, попадает одно основное слово из нескольких похожих. То есть, если у нас в языке есть "дом", "домишко", "домище", то в словаре будет только слово "дом"; может быть, там будет слово "домик", но вот "домишко" и "домище" в словарь вряд ли попадут.

Можно посмотреть на академический орфографический ресурс "Академос", который показывает, как слова пишутся. В нем сейчас больше 200 тысяч слов. Это слова, у которых зафиксировано написание. Может быть, мы не уверены в их значении, или они редко встречаются и употребляются только как специальные термины, но, по крайней мере, благодаря "Академосу" мы знаем, как их правильно писать. А иностранцу, чтобы понимать в целом русскую речь и выражать свои мысли в обычной жизни, достаточно уровня B1, если мы берем классификацию уровней владения языком. На уровне B1 нужно знать примерно две-три тысячи слов – это во много раз меньше, чем количество слов в академических словарях.

Вообще человеческий язык – это природная стихия в каком-то смысле, его трудно контролировать. Мы им не управляем, мы им пользуемся и за ним наблюдаем. В русском языке постоянно что-то меняется: одни слова уходят, другие приходят, какие-то из них задерживаются, иногда надолго.

– В других языках такие же процессы происходят?

– Я думаю, что все естественные языки примерно одинаково устроены в этом отношении. Но есть разная языковая политика. Бывают периоды, когда мы приветствуем все заимствования, а бывает наоборот, когда общество хочет закрыться и "закрыть" язык. Например, французский очень бережет свою уникальность, защищается от англицизмов, хочет контролировать все заимствования. Такова французская языковая политика. Но ясно, что все равно эти слова проникают, даже если ставить им барьеры.

– А русский язык сейчас открыт к заимствованиям?

– Русский язык открыт и всегда был открыт к заимствованиям, потому что он может приспособить любое слово, "обвесить" его разными деталями, характерными только для русского языка. Например, слово 2024 года – "вайб". Это чистое заимствование из английского. Но что русский язык сделал со словом "вайб"? Он сделал из него слова "вайбить", "вайбовый" и так далее. То есть вот эти вот суффиксы, приставки и все остальное – это чисто русские элементы, поэтому слово "вайбовый" – это русское слово, а не заимствованное. В английском языке слов "вайбовый" или "кринжовый" нет, просто потому что в нем нет суффикса "oв". И это наша большая сила, это преимущество русского языка, потому что он может очень быстро адаптировать к своей грамматике чужие корни. Не у всех языков есть такой удобный механизм.

– Насколько русский язык сложен в изучении? Сколько времени потребуется иностранцу, чтобы выучить наш язык?

– В самом общем виде нужен год на освоение каждого уровня – так считают преподаватели иностранных языков, так устроены многие курсы. Если считать, что B2 – это уровень, когда вы можете жить в стране, учиться или работать, общаться, вступать в отношения с какими-то службами, местными органами, то вам потребуется примерно четыре года на изучение языка. Может быть, для русского языка, в силу его сложной грамматики, необходимо пять лет. Но это вполне реально, если регулярно заниматься и поставить себе такую цель.

Чем сложен русский язык? В русском языке есть падежи, слова изменяются по родам: у нас есть мужской, женский и средний род. Есть сложные формы глаголов: причастия и деепричастия. То есть по сравнению с английским русский язык сложнее грамматически. А по сравнению с французским он сложнее тем, что у нас разноместное и подвижное ударение, а во французском оно всегда на последнем слоге. Учить и запоминать множество форм одного слова, конечно, сложно, но это непринципиальные сложности. Любой человек, который выучил свой родной язык, может выучить и другой.

– Скоро мы узнаем главное слово 2025 года, в прошлом году, как вы сами уже напомнили, им стало слово "вайб". Какие сейчас претенденты?

– У нас 12 номинантов в этом году. Слова очень разнообразные, интересные, из разных областей. Например, если в прошлом году было слово "осознанность", то в этом году мы обратили внимание на слово "проявленность" как свойство человека, который умеет себя выражать, умеет показывать то, что он думает и чувствует, в каком-то смысле умеет самоутверждаться. Есть и другая тенденция: люди охотно придумывают разные способы обозначения других людей. В прошлом году у нас был очень популярный "скуф", а в этом году благодаря песне "Сигма Бой" мы видим на графиках всплеск употреблений слова "сигма". Слово "ред-флаг" также в списке номинантов. Раньше говорили в основном про ред-флаги в отношениях, а теперь оно стало употребляться в более широком смысле и обозначает любые "тревожные звоночки". Разумеется, ярче всего видны слова, пришедшие из мемов или связанные с актуальными трендами. Из мемов в этом году пришли в язык восклицание "окак" и задумчивое звукоподражательное междометие "пупупу" – последнее попало в наш шорт-лист. И конечно, появляются новые значения у известных слов, так называемые семантические неологизмы. Они не всегда заметны, но очень широко распространены. В прошлом году мы отметили, что у слова "аскеза" появилось новое значение в выражении "брать аскезу на что-то". А в этом году в шорт-лист вошел глагол "подсветить" в смысле "выделить какую-либо информацию, сделать ее более заметной для собеседника". Его часто используют в СМИ и в устной речи.

– Судя по номинантам, портал ориентирован именно на какую-то новизну языка?

– Да, абсолютно.

– И вы ее не боитесь?

– Мы ее не боимся, наоборот, это наш принцип отбора слов. Поскольку мы – все-таки портал о русском языке, наш главный критерий – что язык нам в этом году показал нового. Мы смотрим, с какой частотой то или иное слово употребляется. Если на графиках, которые мы получаем с помощью системы мониторинга СКАН, частотность выросла, то для нас это сигнал, что это слово каким-то образом стало актуальным. Кроме того, нас как лингвистов интересует само слово: как оно появилось, как оно устроено. Поэтому нам интересны междометия, интересно, как заимствованное слово адаптируется в русском языке и им осваивается. Понятно, что всем людям всегда важны слова "любовь", "красота", "добро" и так далее. Но эти слова могут быть словами года в любом году. А у нас критерии скорее технические: количественный – есть ли заметное увеличение числа употреблений, и качественный – что нового мы можем отметить в форме и значении слова, в том, как оно образовалось, насколько хорошо язык его освоил, есть ли у него русские "родственники".

– Мы начали разговор с того, что произошло с русским языком за эти 25 лет. А что будет с ним в будущем? Какой он – русский язык 2050 года?

– С ним все будет хорошо, он абсолютно точно переварит все заимствования и все новшества. У него очень много носителей, его существованию ничто не угрожает. Наш язык – живая система, поэтому точно предсказать, куда мы придем через 25 лет из нынешней точки, конечно, невозможно. Но есть тенденции, которые лингвисты наблюдают и про которые они говорят. Например, очевидная вещь – увеличивается темп речи. Мы говорим гораздо быстрее, чем сто лет назад. Даже по сравнению с передачами телевидения и радио 50-летней давности чувствуется, что мы говорим сильно быстрее. Возможно, темп речи будет и дальше нарастать. Причем не просто темп меняется, а еще и появляются так называемые компрессивы, когда мы слово произносим не полностью. Мы говорим "щас", а не "сейчас", "грит", а не "говорит". И таких слов очень много, они сжимаются и, соответственно, помогают нам экономить время. Скорее всего, таких слов будет больше.

Важная тенденция – это стирание или, по крайней мере, некоторое смягчение границ между разными стилями. Ломоносов выделял три стиля: высокий стиль, средний и низкий. Была идея, что разные по жанру произведения нужно писать разным языком. В XX веке, на нашей памяти, были научный стиль, публицистический, официально-деловой. Строгая официальная речь дикторов или ораторов сильно отличалась от того, как мы обычно разговариваем. Теперь все больше людей даже в официальной обстановке, в медиа, в публицистике используют разговорные слова, обращаются напрямую к читателям и к зрителям, хотят быть к ним ближе. И это тоже тренд, который может развиваться, потому что официальный язык во многих ситуациях кажется неуместным: слишком тяжеловесным, слишком серьезным. Хочется большей эмоциональности, понятности, короткой дистанции.

Конечно, будет обновляться словарный состав, и это совсем не страшно. Это абсолютно естественное явление, он и раньше постоянно обновлялся. Какие-то слова устаревают, перестают использоваться по разным причинам, какие-то будут приходить на время, а некоторые останутся с нами надолго.