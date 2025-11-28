https://ria.ru/20251128/kinopark-2058260923.html
Кинопарк "Москино" обеспечили надежным энергоснабжением с резервом
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили дополнительной энергомощностью кинопарк "Москино" в ТиНАО, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям значимых для столицы объектов, обеспечивается надежное и бесперебойное электроснабжение горожан. Провели мероприятия по обеспечению электроэнергией новых объектов кинопарка "Москино". Ему дополнительно выдадут более двух мегаватт мощности", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что с начала строительства кинопарка "Москино" для его электроснабжения энергетиками выдано почти шесть мегаватт мощности.
"Ранее были построены пять блочных двух трансформаторных подстанций и обустроено свыше 10 километров кабельных линий. На втором этапе энергетики дополнительно смонтировали распределительный пункт и проложили 1,2 километра коммуникаций. Выданная мощность обеспечит электроснабжением декорации "Современная Москва", музей техники В. Задорожного и два открытых павильона военной техники", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что кинопарк "Москино" обеспечили электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной питающей линии напряжение автоматически будет подано по резервной.