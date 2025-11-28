Рейтинг@Mail.ru
"Стиральная машина". На Западе высмеяли обыски Ермака
14:47 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/khristoforu-2058360912.html
"Стиральная машина". На Западе высмеяли обыски Ермака
Кипрский журналист Алекс Христофору иронично отреагировал на новость об обысках у главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
россия, в мире, украина, тимур миндич, андрей ермак, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины
Россия, В мире, Украина, Тимур Миндич, Андрей Ермак, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
"Стиральная машина". На Западе высмеяли обыски Ермака

Журналист Христофору с иронией отреагировал на обыски у Ермака

© Фото : соцсетиСотрудники антикоррупционных структур НАБУ и САП проводят обыски у Ермака
Сотрудники антикоррупционных структур НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : соцсети
Сотрудники антикоррупционных структур НАБУ и САП проводят обыски у Ермака
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору иронично отреагировал на новость об обысках у главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
"В доме и офисе Ермака проходят обыски антикоррупционных следователей. Самое время коллективному Западу отправить режиму Зеленского ещё денег. Стиральная машина (по отмыву денег — ред.) должна продолжать крутиться", — написал он в социальной сети X.
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
FT раскрыл детали обысков у Ермака
Вчера, 10:22
Ранее в пятницу НАБУ и САП провели обыски у Ермака. По данным депутата Рады Ярослава Железняка, детективы нагрянули к нему со словами "Сезам, откройся!" В свою очередь, депутат Алексей Гончаренко* заявил, что НАБУ готовит обвинение главе офиса Зеленского.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Песков прокомментировал обыски у главы офиса Зеленского Ермака
Вчера, 14:21
 
