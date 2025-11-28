Карта Стрелка: как пользоваться, способы пополнения баланса и выбор тарифа

"Стрелка" — это карта, позволяющая безналично оплачивать проезд на общественном транспорте в Московской области. Является аналогом карты "Тройка", которая действует в Москве. Как работает, сколько стоят поездки, проверка баланса, пополнение онлайн и подключение автоплатежа — в материале РИА Новости.

Карта Стрелка

Транспортная карта "Стрелка" является универсальным средством оплаты проезда на общественном транспорте Московской области. Она обеспечивает комфорт и удобство передвижения пассажиров, позволяет экономить средства благодаря выгодным тарифам и специальным условиям обслуживания.

Для чего нужна

Карта предназначена для безналичной оплаты поездок на всех видах общественного транспорта Подмосковья. Основные преимущества карты:

нет необходимости носить наличные деньги для оплаты проезда;

возможность быстро оплачивать поездку простым прикладыванием карты к валидатору;

получение скидок и льгот, предусмотренных транспортными компаниями региона;

использование карты помогает избежать очередей в кассах.

Система объединяет автобусы, троллейбусы, трамваи и электрички, создавая бесшовную транспортную сеть.

"Пассажиры получают возможность планировать маршруты без привязки к конкретному виду транспорта или необходимости приобретения отдельных билетов", — отмечает профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.

Как проверить баланс

Проверить остаток денежных средств на транспортной карте "Стрелка" можно несколькими способами.

На сайте без регистрации

Узнать баланс можно на главной странице карты "Стрелка". Для этого достаточно ввести 11-значный номер карты и нажать "Узнать баланс".

В личном кабинете

На официальном сайте необходимо создать личный кабинет и привязать "Стрелку", введя номер карты. Это даст возможность проверять баланс карты и пополнять ее на нужную сумму.

Через мобильное приложение

Пользователи мобильного приложения могут оперативно получать информацию о балансе, нажав соответствующую кнопку в разделе "Баланс" личного кабинета.

Скачать приложение можно на сайте карты. На данный момент оно доступно для пользователей Android.

В банковских приложениях

Узнать баланс карты "Стрелка" можно через приложение вашего банка. Для этого нужно зайти в приложение, найти "Транспорт" в разделе "Платежи" и ввести номер карты.

Через команду на смартфоне

Если нет возможности скачать приложение или зайти на сайт, всегда можно набрать на телефоне команду *145#. Далее будет необходимо ввести номер карты, чтобы получить информацию о балансе.

Терминалы и валидаторы

Во многих крупных транспортных узлах установлены терминалы, позволяющие мгновенно узнать баланс карты "Стрелка".

Некоторые транспортные средства оборудованы устройствами, позволяющими узнать состояние баланса непосредственно перед поездкой.

Как пополнить карту Стрелка

Пополнение карты возможно различными методами. В основном эта делается там же, где пассажиру предпочтительнее проверять баланс.

На сайте

На главной странице карты "Стрелка" нужно ввести 11-значный номер карты и нажать "Пополнить". После ввода нужной суммы необходимо выбрать способ оплаты и оплатить соответствующим способом.

Мобильное приложение

В приложении достаточно нажать на "Пополнить баланс", выбрать необходимую сумму и действовать по инструкции.

Банкоматы и платежные терминалы

Большинство банкоматов и платежных терминалов позволяют внести денежные средства на транспортную карту. Также это можно сделать в кассах Мострансавто.

Банковские приложения

Через личные кабинеты банков-партнеров, подключенных к услуге пополнения "Стрелки", можно легко перевести нужную сумму на карту онлайн. Для этого также будет необходимо лишь ввести номер карты.

Через СМС

Пополнить карту "Стрелка" можно и через баланс мобильного счета. Для этого нужно отправить СМС на номер 7878 с текстом:

стрелка "11-значный номер карты" "сумма".

стрелка 00000000000 100

Подключение автоплатежа

Для того, чтобы всегда быть уверенным в том, что баланс карты пополнен, можно подключить автоплатеж. Для этого достаточно зарегистрироваться в личном кабинете и в "Настройках" найти раздел "Автоплатеж".

Также нужно будет выбрать способ списания средств и сумму регулярного пополнения.

Тарифы по карте Стрелка

Стоимость одной поездки зависит от выбранного тарифа и типа транспортного средства. На ноябрь 2025 года средняя цена поездки составляет 60 рублей.

Следует отметить, что на стоимость поездки влияет и количество пересекаемых зон. Актуальную таблицу расчета стоимости, исходя из тарифа и маршрута, можно узнать, перейдя по ссылке на сайт "Стрелки".

Существуют пакетные предложения, включающие определенное количество поездок по сниженной цене. Также по мере пользования картой можно накопить скидку на следующие поездки.

Для отдельных категорий граждан предусмотрены специальные скидки и льготы. Это касается студентов, пенсионеров, многодетных семей и инвалидов.

Личный кабинет

Регистрация в личном кабинете проста и доступна каждому владельцу карты. Зарегистрироваться можно как по номеру телефона, так и по электронной почте. Далее в личном кабинете можно привязать свою транспортную карту, введя 11-значный код.

Личный кабинет позволяет удобно управлять всеми аспектами использования карты "Стрелка". Здесь можно:

проверить баланс и историю операций;

настроить автоматическое пополнение;

получить детализированную статистику поездок;

изменить персональные данные;

заблокировать карту в случае утраты или кражи

Мобильное приложение

Мобильное приложение значительно упрощает использование карты. На данный момент оно доступно для пользователей Android, однако те владельцы iOS, которые успели его скачать, могут продолжать им пользоваться. Скачать приложение можно на сайте карты.

Приложение обладает рядом полезных функций:

отображение текущего баланса;

быстрая проверка истории поездок;

пополнение счета прямо из приложения;

управление настройками автоплатежа;

получение уведомлений о важных изменениях в работе системы.

Благодаря мобильному приложению процесс взаимодействия с картой становится гораздо более быстрым и комфортным, чем даже через личный кабинет на сайте.

Мнение эксперта

По мнению Капустиной, с точки зрения экономической выгоды, подобные системы снижают трансакционные издержки как для пассажиров, так и для транспортных операторов. Сокращение времени на покупку билетов, уменьшение потребности в наличных расчетах и автоматизация учета повышают общую эффективность транспортной системы.

Накопление статистических данных о пассажиропотоках в единой системе, считает она, позволяет оптимизировать маршрутную сеть и повышать качество транспортного обслуживания населения.

Как отмечает доцент Финансового университета Надежда Глушкова, наличие карты "Стрелка" делает поездки более удобными и позволяет экономить.

При этом, по ее словам, все же необходимо помнить о некоторых "подводных" камнях. К примеру, не нужно забывать прикладывать карту на выходе, если едете не до конечной остановки маршрута — иначе спишется полная стоимость. Необходимо следить за балансом: если на карте меньше 63 рублей, терминал ее не примет, так как это меньше минимальной стоимости проезда в условиях одной тарифной зоны.