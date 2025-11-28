Рейтинг@Mail.ru
Шведка Карлссон выиграла первую гонку сезона Кубка мира по лыжным гонкам - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
13:40 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/karlsson-2058333001.html
Шведка Карлссон выиграла первую гонку сезона Кубка мира по лыжным гонкам
Шведка Карлссон выиграла первую гонку сезона Кубка мира по лыжным гонкам - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Шведка Карлссон выиграла первую гонку сезона Кубка мира по лыжным гонкам
Шведка Фрида Карлссон стала победительницей гонки с раздельным стартом классическим стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Рука... РИА Новости Спорт, 28.11.2025
2025-11-28T13:40:00+03:00
2025-11-28T13:40:00+03:00
лыжные гонки
спорт
хейди венг
фрида карлссон
спортивный арбитражный суд (cas)
кубок мира по лыжным гонкам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904733879_0:332:1081:940_1920x0_80_0_0_358e4aa0b0d5e1c11cf9ed3e648bd8d9.jpg
/20251124/lyzhi-2057131879.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904733879_0:231:1081:1041_1920x0_80_0_0_a39e874aeb95c0dfd6242a8f3ca77181.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, хейди венг, фрида карлссон, спортивный арбитражный суд (cas), кубок мира по лыжным гонкам
Лыжные гонки, Спорт, Хейди Венг, Фрида Карлссон, Спортивный арбитражный суд (CAS), Кубок мира по лыжным гонкам
Шведка Карлссон выиграла первую гонку сезона Кубка мира по лыжным гонкам

Шведская лыжница Карлссон выиграла гонку на 10 км на старте Кубка мира

© Фото : Соцсети спортсменаФрида Карлссон
Фрида Карлссон - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Соцсети спортсмена
Читать в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Шведка Фрида Карлссон стала победительницей гонки с раздельным стартом классическим стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Рука (Финляндия).
Она преодолела дистанцию 10 км за 25 минут 31,8 секунды. Второй стала норвежка Хейди Венг (+10,5), третьей - шведка Моа Илар (+18,3).
Гонка открыла новый сезон Кубка мира. Этап завершится 30 ноября.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Апелляция на это решение будет рассмотрена в декабре в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Александр Большунов, Сергей Ардашев (слева), Савелий Коростелев (справа) - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
CAS вынесет вердикт по иску российских лыжников не позднее 10 декабря
24 ноября, 13:36
 
Лыжные гонкиСпортХейди ВенгФрида КарлссонСпортивный арбитражный суд (CAS)Кубок мира по лыжным гонкам
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Сибирь
    Автомобилист
    0
    1
  • Футбол
    29.11 14:00
    Акрон
    Нижний Новгород
  • Хоккей
    29.11 14:30
    Металлург Мг
    Барыс
  • Футбол
    29.11 16:30
    ЦСКА
    Оренбург
  • Хоккей
    29.11 17:00
    Спартак Москва
    Лада
  • Футбол
    29.11 17:30
    Бавария
    Санкт-Паули
  • Футбол
    29.11 18:00
    Манчестер Сити
    Лидс
  • Футбол
    29.11 18:15
    Барселона
    Алавес
  • Футбол
    29.11 19:00
    Монако
    ПСЖ
  • Футбол
    29.11 19:30
    Балтика
    Спартак Москва
  • Футбол
    29.11 20:00
    Ювентус
    Кальяри
  • Футбол
    29.11 22:45
    Милан
    Лацио
  • Футбол
    29.11 23:00
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
  • Хоккей
    29.11 22:00
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
  • Хоккей
    29.11 23:00
    Колорадо
    Монреаль
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала