https://ria.ru/20251128/karlsson-2058333001.html
Шведка Карлссон выиграла первую гонку сезона Кубка мира по лыжным гонкам
Шведка Карлссон выиграла первую гонку сезона Кубка мира по лыжным гонкам - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Шведка Карлссон выиграла первую гонку сезона Кубка мира по лыжным гонкам
Шведка Фрида Карлссон стала победительницей гонки с раздельным стартом классическим стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Рука... РИА Новости Спорт, 28.11.2025
2025-11-28T13:40:00+03:00
2025-11-28T13:40:00+03:00
2025-11-28T13:40:00+03:00
лыжные гонки
спорт
хейди венг
фрида карлссон
спортивный арбитражный суд (cas)
кубок мира по лыжным гонкам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904733879_0:332:1081:940_1920x0_80_0_0_358e4aa0b0d5e1c11cf9ed3e648bd8d9.jpg
/20251124/lyzhi-2057131879.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904733879_0:231:1081:1041_1920x0_80_0_0_a39e874aeb95c0dfd6242a8f3ca77181.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, хейди венг, фрида карлссон, спортивный арбитражный суд (cas), кубок мира по лыжным гонкам
Лыжные гонки, Спорт, Хейди Венг, Фрида Карлссон, Спортивный арбитражный суд (CAS), Кубок мира по лыжным гонкам
Шведка Карлссон выиграла первую гонку сезона Кубка мира по лыжным гонкам
Шведская лыжница Карлссон выиграла гонку на 10 км на старте Кубка мира