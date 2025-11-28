Рейтинг@Mail.ru
У берегов Камчатки зафиксировали девять афтершоков за сутки
03:45 28.11.2025 (обновлено: 12:05 28.11.2025)
У берегов Камчатки зафиксировали девять афтершоков за сутки
происшествия
камчатка
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Берега Камчатки
Берега Камчатки. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 28 ноя – РИА Новости. Девять афтершоков магнитудой до 4,6 зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее у берегов полуострова произошли шесть афтершоков магнитудой от 3,8 до 4,9, не ощущаемых в населенных пунктах.
"За сутки зарегистрировано девять афтершоков произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоков - от 3,7 до 4,6. В населенных пунктах региона подземные толчки не ощущались", - сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС.

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
Вулканологи фиксируют активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова, Камбального. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – отметили в ГУ МЧС.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как повышенную. Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
Крупные землетрясения в России в 2020-2025 годах
ПроисшествияКамчаткаРоссияКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
