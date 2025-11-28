У берегов Камчатки зафиксировали девять афтершоков за сутки

П.-КАМЧАТСКИЙ, 28 ноя – РИА Новости. Девять афтершоков магнитудой до 4,6 зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Сутками ранее у берегов полуострова произошли шесть афтершоков магнитудой от 3,8 до 4,9, не ощущаемых в населенных пунктах.

« "За сутки зарегистрировано девять афтершоков произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоков - от 3,7 до 4,6. В населенных пунктах региона подземные толчки не ощущались", - сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС.

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

Вулканологи фиксируют активность вулканов Безымянного, Шивелуча , Ключевского, Карымского, Крашенинникова, Камбального. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – отметили в ГУ МЧС