У берегов Камчатки зафиксировали девять афтершоков за сутки

Девять афтершоков магнитудой до 4,6 зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T03:45:00+03:00
2025-11-28T03:45:00+03:00
2025-11-28T12:05:00+03:00
