Рейтинг@Mail.ru
Мединский опубликовал "краткий экскурс по военной истории" для Каллас - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/kallas-2058378841.html
Мединский опубликовал "краткий экскурс по военной истории" для Каллас
Мединский опубликовал "краткий экскурс по военной истории" для Каллас - РИА Новости, 28.11.2025
Мединский опубликовал "краткий экскурс по военной истории" для Каллас
Помощник президента РФ Владимир Мединский в ответ на заявления главы евродипломатии Каи Каллас о России опубликовал ироничный "краткий экскурс по военной... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T15:29:00+03:00
2025-11-28T15:29:00+03:00
в мире
россия
япония
германия
владимир мединский
кайя каллас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022226298_42:35:2275:1291_1920x0_80_0_0_de3d93b2a872bbaecc16e991a96f83a7.jpg
https://ria.ru/20251127/zaharova-2058209660.html
https://ria.ru/20251127/slutskiy-2058212165.html
россия
япония
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022226298_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_50d5a7933bc5c834e18ed49a9ab75539.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, япония, германия, владимир мединский, кайя каллас
В мире, Россия, Япония, Германия, Владимир Мединский, Кайя Каллас
Мединский опубликовал "краткий экскурс по военной истории" для Каллас

Мединский подготовил ликбез для Каллас после слов о нападении России на 19 стран

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский в ответ на заявления главы евродипломатии Каи Каллас о России опубликовал ироничный "краткий экскурс по военной истории" и выразил готовность провести для нее персональный ликбез.
Помощник президента ранее в своем Telegram-канале иронично отреагировал на слова Каллас о том, что Россия за последние 100 лет якобы напала более чем на 19 стран, а ни одна из этих стран не нападала на Россию. Мединский назвал эти заявления "каллассальными открытиями" в области военной истории, и пообещал "следующим постом детализировать, на кого и когда Россия нападала, выделив основные моменты".
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Каллас нужно вызвать санитаров, заявила Захарова
27 ноября, 23:07
"Краткий экскурс по военной истории России XX в. для К. Каллас. 1904. Россия вероломно нападает на Японию в российском Порт-Артуре. 1914. Нападение на Германию в западных губерниях РИ. 1918. Россия атакует Англию в Мурманске, США – в Архангельске, Францию – в Одессе, Японию и США – во Владивостоке и Сибири. 1919 особо отмечу. Россия нападает на молодую независимую Эстонию под Псковом и еще более независимую Польшу под Киевом. 1941. Вершина вероломства! Нападение на беззащитную Германию в белоснежных полях под Москвой", - иронизирует Мединский.
Он предложил "заглянуть и глубже", шутливо напомнив, что в 1854 году "Россия атаковала земли Англии и Франции в Севастополе и Петропавловске-Камчатском", в 1812 году "уничтожала французский суверенитет под Бородино", а на 1709 год пришлась "агрессия против Швеции под Полтавой".
"Рекомендую К. Каллас "Рассказы из русской истории"... а также готов при случае провести персональный ликбез по истории для дамы, приятной во всех отношениях, кроме пробелов в исторических знаниях... Понятно, что Эстония – маленькая, и поддерживать советский уровень школьного образования, когда Кая училась, на этом осколке СССР уже было непросто", - заключил Мединский.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Желание Каллас очернить Россию граничит с психиатрией, заявил Слуцкий
27 ноября, 23:38
 
В миреРоссияЯпонияГерманияВладимир МединскийКайя Каллас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала