Мединский опубликовал "краткий экскурс по военной истории" для Каллас

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский в ответ на заявления главы евродипломатии Каи Каллас о России опубликовал ироничный "краткий экскурс по военной истории" и выразил готовность провести для нее персональный ликбез.
Помощник президента ранее в своем Telegram-канале иронично отреагировал на слова Каллас о том, что Россия за последние 100 лет якобы напала более чем на 19 стран, а ни одна из этих стран не нападала на Россию. Мединский назвал эти заявления "каллассальными открытиями" в области военной истории, и пообещал "следующим постом детализировать, на кого и когда Россия нападала, выделив основные моменты".
"Краткий экскурс по военной истории России XX в. для К. Каллас. 1904. Россия вероломно нападает на Японию в российском Порт-Артуре. 1914. Нападение на Германию в западных губерниях РИ. 1918. Россия атакует Англию в Мурманске, США – в Архангельске, Францию – в Одессе, Японию и США – во Владивостоке и Сибири. 1919 особо отмечу. Россия нападает на молодую независимую Эстонию под Псковом и еще более независимую Польшу под Киевом. 1941. Вершина вероломства! Нападение на беззащитную Германию в белоснежных полях под Москвой", - иронизирует Мединский.
Он предложил "заглянуть и глубже", шутливо напомнив, что в 1854 году "Россия атаковала земли Англии и Франции в Севастополе и Петропавловске-Камчатском", в 1812 году "уничтожала французский суверенитет под Бородино", а на 1709 год пришлась "агрессия против Швеции под Полтавой".
"Рекомендую К. Каллас "Рассказы из русской истории"... а также готов при случае провести персональный ликбез по истории для дамы, приятной во всех отношениях, кроме пробелов в исторических знаниях... Понятно, что Эстония – маленькая, и поддерживать советский уровень школьного образования, когда Кая училась, на этом осколке СССР уже было непросто", - заключил Мединский.