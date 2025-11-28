В Калининградской области арестовали имущество обвиняемых в хищениях

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Арестовано имущество глав фирм, обвиняемых в многомиллионных хищениях на строительстве объектов для Минобороны в Калининградской области, сообщили в ГВСУ СК России.
О возбуждении дела по пункту "а" части 2 статьи 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, совершенное организованной группой) против руководителей ООО "Комплитстрой Групп" и ООО "Атенон" Александра Архипова, Артема Евдокимова и Михаила Масленникова ведомство сообщало 10 февраля. Вскоре бизнесменам было предъявлено обвинение: их действия привели к ущербу в 300 миллионов рублей.
"В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на имущество обвиняемых и юридических лиц в виде автомобилей, строительной техники и земельных участков на общую сумму более 30 миллионов рублей", - говорится в Telegram-канале ГВСУ.
Следствием установлено, что госзаказчик заключил контракты общей стоимостью свыше 900 миллионов рублей на проведение строительных работ в Калининградской области. К исполнению контрактов в качестве субподрядчиков привлекались ООО "Комплитстрой Групп" и "Атенон".
"В период 2023-2024 годы Архипов, Евдокимов и Масленников совершили многомиллионное израсходование денежных средств на цели, не связанные с исполнением государственных контрактов, тем самым причинив Минобороны России ущерб в особо крупном размере", - отметили в СК.