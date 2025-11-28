Рейтинг@Mail.ru
В Калининградской области арестовали имущество обвиняемых в хищениях - РИА Новости, 28.11.2025
15:59 28.11.2025
В Калининградской области арестовали имущество обвиняемых в хищениях
В Калининградской области арестовали имущество обвиняемых в хищениях - РИА Новости, 28.11.2025
В Калининградской области арестовали имущество обвиняемых в хищениях
Арестовано имущество глав фирм, обвиняемых в многомиллионных хищениях на строительстве объектов для Минобороны в Калининградской области, сообщили в ГВСУ СК... РИА Новости, 28.11.2025
происшествия, россия, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Калининградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Калининградской области арестовали имущество обвиняемых в хищениях

В Калининграде арестовали имущество глав фирм, обвиняемых в хищениях на ГОЗ

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Арестовано имущество глав фирм, обвиняемых в многомиллионных хищениях на строительстве объектов для Минобороны в Калининградской области, сообщили в ГВСУ СК России.
О возбуждении дела по пункту "а" части 2 статьи 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, совершенное организованной группой) против руководителей ООО "Комплитстрой Групп" и ООО "Атенон" Александра Архипова, Артема Евдокимова и Михаила Масленникова ведомство сообщало 10 февраля. Вскоре бизнесменам было предъявлено обвинение: их действия привели к ущербу в 300 миллионов рублей.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Суд вынес приговор по делу о хищениях имущества Минобороны
26 ноября, 17:37
"В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на имущество обвиняемых и юридических лиц в виде автомобилей, строительной техники и земельных участков на общую сумму более 30 миллионов рублей", - говорится в Telegram-канале ГВСУ.
Следствием установлено, что госзаказчик заключил контракты общей стоимостью свыше 900 миллионов рублей на проведение строительных работ в Калининградской области. К исполнению контрактов в качестве субподрядчиков привлекались ООО "Комплитстрой Групп" и "Атенон".
"В период 2023-2024 годы Архипов, Евдокимов и Масленников совершили многомиллионное израсходование денежных средств на цели, не связанные с исполнением государственных контрактов, тем самым причинив Минобороны России ущерб в особо крупном размере", - отметили в СК.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Адвокаты попросили исключить украшения женщин Иванова из иска по имуществу
26 ноября, 13:13
 
ПроисшествияРоссияКалининградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
