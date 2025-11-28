Рейтинг@Mail.ru
Юрист предупредил о последствиях за просрочку имущественных налогов
07:18 28.11.2025
Юрист предупредил о последствиях за просрочку имущественных налогов
2025-11-28T07:18:00+03:00
2025-11-28T07:18:00+03:00
РИА Новости
Штангенциркуль с монетой и налоговый кодекс
Штангенциркуль с монетой и налоговый кодекс. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Гражданам РФ за просрочку имущественных налогов, срок уплаты которых истекает 1 декабря, грозит штраф до 40% от суммы неуплаченного налога, арест банковских счетов, а также запрет на выезд за границу и на отчуждение средств, рассказал РИА Новости налоговый юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ начала в ноябре рассылать письма с напоминанием гражданам о необходимости уплаты имущественных налогов за 2024 год, срок для этого истекает 1 декабря. Как отметил Хаминский, просрочка начнет исчисляться со следующего дня после крайнего срока.
«
"С учетом уровня цифровизации налоговой службы сотрудникам ФНС не составит труда выявить любого просрочившего налогоплательщика. Для начала ему направят требование об уплате налога. Если в указанный в требовании срок перевод не будет совершен, следующим шагом последует подача заявления в суд о взыскании", - рассказал юрист.
Хаминский обратил внимание, что в подавляющем большинстве случаев суд выносит решения в пользу налоговиков. После этого начинают действовать судебные приставы, отметил юрист.
"Эти должностные лица в рамках закона могут запретить выезд за границу, арестовать банковские счета и наложить запрет на отчуждение имущества. Кроме перечисленных неприятностей, неплательщика обяжут заплатить государству пени в размере 1/300 от суммы задолженности, умноженной на ключевую ставку ЦБ, которая на сегодня составляет 16,50% годовых. Налоговая также имеет право назначить штраф в размере 20% от суммы неуплаченного налога, а если докажет умышленные действия - до 40%", - подчеркнул Хаминский.
В свою очередь, юрист порекомендовал гражданам своевременно заплатить налоги, чтобы не допустить просрочку.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
