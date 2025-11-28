Путин рассказал, зачем изобретатели ядерного оружия делились информацией

"Всем хорошо теперь известно, что изобретатели ядерного оружия практически сознательно делились друг с другом этой информацией с целью создать в мире баланс, этим самым гарантировать стабильное развитие различных государств в мире между собой, создать условия, при которых никто не решился бы применять это разрушительное, ужасное по своей силе оружие", - сказал глава государства на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых.