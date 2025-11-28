https://ria.ru/20251128/izobretateli-2058510158.html
Путин рассказал, зачем изобретатели ядерного оружия делились информацией
Путин рассказал, зачем изобретатели ядерного оружия делились информацией
Изобретатели ядерного оружия делились друг с другом информацией, чтобы достичь баланса в мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2025
Путин рассказал, зачем изобретатели ядерного оружия делились информацией
Путин: изобретатели ядерного оружия делились информацией для баланса в мире
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Изобретатели ядерного оружия делились друг с другом информацией, чтобы достичь баланса в мире, заявил президент России Владимир Путин.
"Всем хорошо теперь известно, что изобретатели ядерного оружия практически сознательно делились друг с другом этой информацией с целью создать в мире баланс, этим самым гарантировать стабильное развитие различных государств в мире между собой, создать условия, при которых никто не решился бы применять это разрушительное, ужасное по своей силе оружие", - сказал глава государства на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых.
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых, проходящего со среды по пятницу. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.