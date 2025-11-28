https://ria.ru/20251128/izbienie-2058375923.html
Житель Енисейска избил главу города у него на приеме
2025-11-28T15:18:00+03:00
россия
красноярский край
енисейск
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, красноярский край, енисейск, следственный комитет россии (ск рф)
КРАСНОЯРСК, 28 ноя – РИА Новости. Житель Енисейска Красноярского края задержан по подозрению в избиении главы города Валерия Никольского у него на личном приеме, мужчина был недоволен работой властей, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
"Енисейским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России
по Красноярскому краю
и Республике Хакасия
возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Енисейского района
. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ "применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", - говорится в сообщении.
По данным следствия, инцидент произошел в пятницу во время личного приема главы города в администрации города. Мужчина пришел на встречу с Никольским, выражал недовольство работой органов власти и местного самоуправления и набросился на главу города, нанеся ему телесные повреждения. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В региональном главке СК РФ уточнили РИА Новости, что фигурант нанес удары кулаком по лицу Никольского не менее 10 раз. Тяжесть вреда здоровью пострадавшего пока не установлена, добавив, что ничего серьезного.