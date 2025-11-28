Житель Енисейска избил главу города у него на приеме

Рейтинг@Mail.ru
15:18 28.11.2025 (обновлено: 15:32 28.11.2025)
происшествия, россия, красноярский край, енисейск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярский край, Енисейск, Следственный комитет России (СК РФ)
КРАСНОЯРСК, 28 ноя – РИА Новости. Житель Енисейска Красноярского края задержан по подозрению в избиении главы города Валерия Никольского у него на личном приеме, мужчина был недоволен работой властей, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
"Енисейским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Енисейского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ "применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", - говорится в сообщении.
Житель Новокузнецка избил своего щенка - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Житель Новокузнецка пойдет под суд за избиение щенка
Вчера, 05:44
По данным следствия, инцидент произошел в пятницу во время личного приема главы города в администрации города. Мужчина пришел на встречу с Никольским, выражал недовольство работой органов власти и местного самоуправления и набросился на главу города, нанеся ему телесные повреждения. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В региональном главке СК РФ уточнили РИА Новости, что фигурант нанес удары кулаком по лицу Никольского не менее 10 раз. Тяжесть вреда здоровью пострадавшего пока не установлена, добавив, что ничего серьезного.
Елизавета Нугуманова - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"Просила помощи": Нугуманова сообщила, что мама Костылевой избивала дочь
26 ноября, 12:55
 
ПроисшествияРоссияКрасноярский крайЕнисейскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
