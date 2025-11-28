Житель Енисейска избил главу города у него на приеме

КРАСНОЯРСК, 28 ноя – РИА Новости. Житель Енисейска Красноярского края задержан по подозрению в избиении главы города Валерия Никольского у него на личном приеме, мужчина был недоволен работой властей, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, инцидент произошел в пятницу во время личного приема главы города в администрации города. Мужчина пришел на встречу с Никольским, выражал недовольство работой органов власти и местного самоуправления и набросился на главу города, нанеся ему телесные повреждения. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.