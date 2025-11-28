В Италии сотрудники профсоюзов вышли на забастовку

РИМ, 28 ноя - РИА Новости. Сотрудники нескольких отраслей в Италии проводят в пятницу забастовку по призыву ряда крупных профсоюзов, выступающих против планов правительства по изменению бюджета на следующий год, говорится в заявлениях организаций.

Как пишет агентство Agi , профсоюзы призывают "к масштабным инвестициям в здравоохранение, школы, университеты и транспорт, пересмотру бюджета, повышению покупательной способности заработной платы и пенсий, а также укреплению государственных услуг и промышленной политики". Среди их требований также значится резкое сокращение военных расходов и продление коллективных контрактов с повышением заработной платы, способным компенсировать "как минимум реальную инфляцию".

К числу присоединивших к забастовке относятся такие объединения, как Cobas, USB, SGP и Cub. Крупнейший профсоюз CGIL (Всеобщая итальянская конфедерация труда) объявил о своей стачке 12 декабря.

"В основе забастовки лежит вопрос заработной платы, в связи с чем USB призывает пересмотреть подписание последних национальных соглашений, которые противоречат единогласно признанной необходимости гарантировать покупательную способность заработной платы", - говорится в сообщении профсоюза USB.

Он требует установить минимальный размер базового оклада в размере не менее 2 тысяч евро - "суммы, которая представляет собой абсолютный минимум, необходимый для обеспечения достойной заработной платы, и позволяет компенсировать огромные потери, накопленные за последние тридцать лет".

Забастовка затронет самые разные отрасли экономики: ожидаются перебои на городском транспорте, в госструктурах, образовательных и медицинских учреждениях. Пассажирам грозят отмены поездов, в основном пригородного сообщения, а автолюбителям - затруднения на скоростных магистралях.