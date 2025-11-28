Рейтинг@Mail.ru
14:24 28.11.2025 (обновлено: 15:35 28.11.2025)
В Италии сотрудники профсоюзов вышли на забастовку
РИМ, 28 ноя - РИА Новости. Сотрудники нескольких отраслей в Италии проводят в пятницу забастовку по призыву ряда крупных профсоюзов, выступающих против планов правительства по изменению бюджета на следующий год, говорится в заявлениях организаций.
Как пишет агентство Agi, профсоюзы призывают "к масштабным инвестициям в здравоохранение, школы, университеты и транспорт, пересмотру бюджета, повышению покупательной способности заработной платы и пенсий, а также укреплению государственных услуг и промышленной политики". Среди их требований также значится резкое сокращение военных расходов и продление коллективных контрактов с повышением заработной платы, способным компенсировать "как минимум реальную инфляцию".
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Глава МО Италии заявил, что внесет в парламент проект о военной службе
27 ноября, 19:05
К числу присоединивших к забастовке относятся такие объединения, как Cobas, USB, SGP и Cub. Крупнейший профсоюз CGIL (Всеобщая итальянская конфедерация труда) объявил о своей стачке 12 декабря.
"В основе забастовки лежит вопрос заработной платы, в связи с чем USB призывает пересмотреть подписание последних национальных соглашений, которые противоречат единогласно признанной необходимости гарантировать покупательную способность заработной платы", - говорится в сообщении профсоюза USB.
Он требует установить минимальный размер базового оклада в размере не менее 2 тысяч евро - "суммы, которая представляет собой абсолютный минимум, необходимый для обеспечения достойной заработной платы, и позволяет компенсировать огромные потери, накопленные за последние тридцать лет".
Забастовка затронет самые разные отрасли экономики: ожидаются перебои на городском транспорте, в госструктурах, образовательных и медицинских учреждениях. Пассажирам грозят отмены поездов, в основном пригородного сообщения, а автолюбителям - затруднения на скоростных магистралях.
На железных дорогах ведущие операторы отрасли сохраняют поезда, движение которых будет осуществляться несмотря на стачку: в основном это скоростные экспрессы на важнейших направлениях и междугородние поезда дальнего следования. График забастовки электричек, обычных поездов и городских видов транспорта зависит от каждого региона по отдельности, но соблюдает утренние и вечерние интервалы работы.
Флаги Испании - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Испании отменили рейсы поездов из-за забастовки персонала
26 ноября, 20:17
 
