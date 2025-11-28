https://ria.ru/20251128/habarovsk-2058248338.html
В Хабаровске мужчину осудили на три года за оправдание терроризма
В Хабаровске мужчину осудили на три года за оправдание терроризма
В Хабаровске мужчину осудили на три года за оправдание терроризма
Жителя Хабаровска суд признал виновным в оправдании терроризма и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по...
происшествия
хабаровск
хабаровский край
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
хабаровск
хабаровский край
россия
Новости
ru-RU
В Хабаровске мужчину осудили на три года за оправдание терроризма
Жителя Хабаровска осудили на 3 года за оправдание терроризма