В Хабаровске мужчину осудили на три года за оправдание терроризма - РИА Новости, 28.11.2025
08:40 28.11.2025
В Хабаровске мужчину осудили на три года за оправдание терроризма
2025
В Хабаровске мужчину осудили на три года за оправдание терроризма

ХАБАРОВСК, 28 ноя - РИА Новости. Жителя Хабаровска суд признал виновным в оправдании терроризма и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по Хабаровскому краю.
Собеседник агентства сообщил, что мужчина, разделяя идеи украинских радикальных организаций, в Telegram-канале разместил текстовые материалы, оправдывающие террористическую деятельность украинской националистической военизированной организации, признанной на территории России террористической.
"Сотрудниками УФСБ по Хабаровскому краю пресечена противоправная деятельность 44-летнего жителя города Хабаровска. Первый Восточный окружной военный суд признал злоумышленника виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма...) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - заключил представитель регионального УФСБ.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
