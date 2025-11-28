В Раде назвали предполагаемого кандидата на пост главы офиса Зеленского

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. После увольнения Андрея Ермака на пост главы офиса Владимира Зеленского рассматривают кандидатуру первого вице-премьера Украины Михаила Фёдорова, Юлия Свириденко останется премьером страны, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Ранее в ряде украинских СМИ появились предположения о том, что Свириденко может занять пост главы офиса Зеленского.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник Галущенко Игорь Миронюк.