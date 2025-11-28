Рейтинг@Mail.ru
В Раде назвали предполагаемого кандидата на пост главы офиса Зеленского
21:55 28.11.2025 (обновлено: 22:24 28.11.2025)
В Раде назвали предполагаемого кандидата на пост главы офиса Зеленского
в мире
украина
россия
владимир зеленский
андрей ермак
михаил федоров
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
украина
россия
в мире, украина, россия, владимир зеленский, андрей ермак, михаил федоров, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, энергоатом, дело миндича
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Михаил Федоров, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом, Дело Миндича
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. После увольнения Андрея Ермака на пост главы офиса Владимира Зеленского рассматривают кандидатуру первого вице-премьера Украины Михаила Фёдорова, Юлия Свириденко останется премьером страны, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Ранее Зеленский, согласно публикации на его сайте, подписал указ об увольнении главы своего офиса Ермака.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
На Украине рассказали, когда Зеленский уйдет в отставку
Вчера, 21:27
"Премьером остается Юлия Свириденко. Ее снимать не будут. На (пост - ред.) главы (офиса Зеленского - ред.) рассматривают кандидатуру Михаила Федорова. Но здесь есть вопросы", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Ранее в ряде украинских СМИ появились предположения о том, что Свириденко может занять пост главы офиса Зеленского.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как передавало позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
На Украине заявили о "потере контроля" Зеленского из-за отставки Ермака
Вчера, 19:43
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики, на тот момент министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
*Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ
Андрей Ермак во время встречи с Китом Келлогом в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Агония Зеленского. Что будет с Украиной после отставки Ермака
Вчера, 19:27
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакМихаил ФедоровНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныЭнергоатомДело Миндича
 
 
