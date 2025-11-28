В Раде назвали предполагаемого кандидата на пост главы офиса Зеленского

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. После увольнения Андрея Ермака на пост главы офиса Владимира Зеленского рассматривают кандидатуру первого вице-премьера Украины Михаила Фёдорова, Юлия Свириденко останется премьером страны, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
"Премьером остается Юлия Свириденко. Ее снимать не будут. На (пост - ред.) главы (офиса Зеленского - ред.) рассматривают кандидатуру Михаила Федорова. Но здесь есть вопросы", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Ранее в ряде украинских СМИ появились предположения о том, что Свириденко может занять пост главы офиса Зеленского.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как передавало позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики, на тот момент министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
*Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ