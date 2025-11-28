European Gymnastics допустил россиян до соревнований

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics), проголосовал за восстановление допуска российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе, сообщается на Конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics), проголосовал за восстановление допуска российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе, сообщается на сайте Федерации гимнастики России (ФГР).

Конгресс проходит с 28 по 29 ноября 2025 года в Праге. В голосовании приняли участие делегаты 46 из 50 стран - членов European Gymnastics, делегации России и Белоруссии не имели права голоса. 27 государств проголосовали за допуск российских и белорусских спортсменов. Российскую делегацию возглавил вице-президент Олимпийского комитета России и секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов.

« "Мы положительно оцениваем позицию, которую заняла European Gymnastics, - она подтверждает приверженность принципам Олимпийской хартии. Решение о возвращении российских спортсменов на европейские соревнования является значимым шагом к восстановлению равенства, уважения и объективности в международном спорте. Это дает возможность нашим атлетам по художественной и спортивной гимнастике участвовать в полном составе в соответствии с квалификационными требованиями отбора на Олимпийские игры", - заявил президент ФГР Олег Белозеров.

В заявлении ФГР подчеркивается, что решение конгресса дает россиянам право выступить в квалификационных турнирах к Олимпийским играм в спортивной и художественной гимнастике.