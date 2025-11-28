Рейтинг@Mail.ru
European Gymnastics допустил россиян до соревнований
15:37 28.11.2025 (обновлено: 17:33 28.11.2025)
European Gymnastics допустил россиян до соревнований
European Gymnastics допустил россиян до соревнований
спорт, олег белозеров, международная федерация гимнастики (fig), художественная гимнастика, спортивная гимнастика
Спорт, Олег Белозеров, Международная федерация гимнастики (FIG), Художественная гимнастика, Спортивная гимнастика
Соревнования по художественной гимнастике. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics), проголосовал за восстановление допуска российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе, сообщается на сайте Федерации гимнастики России (ФГР).
Конгресс проходит с 28 по 29 ноября 2025 года в Праге. В голосовании приняли участие делегаты 46 из 50 стран - членов European Gymnastics, делегации России и Белоруссии не имели права голоса. 27 государств проголосовали за допуск российских и белорусских спортсменов. Российскую делегацию возглавил вице-президент Олимпийского комитета России и секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов.
«
"Мы положительно оцениваем позицию, которую заняла European Gymnastics, - она подтверждает приверженность принципам Олимпийской хартии. Решение о возвращении российских спортсменов на европейские соревнования является значимым шагом к восстановлению равенства, уважения и объективности в международном спорте. Это дает возможность нашим атлетам по художественной и спортивной гимнастике участвовать в полном составе в соответствии с квалификационными требованиями отбора на Олимпийские игры", - заявил президент ФГР Олег Белозеров.
В заявлении ФГР подчеркивается, что решение конгресса дает россиянам право выступить в квалификационных турнирах к Олимпийским играм в спортивной и художественной гимнастике.
Ранее European Gymnastics не допускал атлетов из России на официальные европейские соревнования, несмотря на то что Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о допуске россиян и белорусов к международным турнирам в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.
СпортОлег БелозеровМеждународная федерация гимнастики (FIG)Художественная гимнастикаСпортивная гимнастика
 
