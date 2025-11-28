МИД ФРГ заявил о непричастности к вербовке филиппинских наемников

БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. МИД Германии в ответ на запрос РИА Новости заявил о непричастности к вербовке филиппинских наемников для их участия в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ.

"Министерство иностранных дел (Германии - ред.) приняло к сведению необоснованные утверждения об участии немецких структур в вербовке наемников и отвергает их как ложные. Кроме того, шенгенские визы - вопреки изложенному - не дают права на осуществление трудовой деятельности", - заявили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве ФРГ.