МИД ФРГ заявил о непричастности к вербовке филиппинских наемников

БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. МИД Германии в ответ на запрос РИА Новости заявил о непричастности к вербовке филиппинских наемников для их участия в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что, по поступающей информации, представители США развернули при посредничестве посольства ФРГ на Филиппинах кампанию по найму местных граждан для их участия в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ.
В Южной Корее заметили постеры о вербовке наемников для ВСУ
27 ноября, 11:32
"Министерство иностранных дел (Германии - ред.) приняло к сведению необоснованные утверждения об участии немецких структур в вербовке наемников и отвергает их как ложные. Кроме того, шенгенские визы - вопреки изложенному - не дают права на осуществление трудовой деятельности", - заявили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве ФРГ.
Как сообщала Захарова, вербовку наемников на Филиппинах проводит американская фирма RNS International из штата Флорида, специализирующаяся на услугах в сфере безопасности. Перед отправкой в зону конфликта потенциальные наемники проходят, по ее словам, подготовку под надзором американских инструкторов на базе в пригороде города Сан-Фернандо в провинции Пампанга и получают немецкую рабочую шенгенскую визу в консульском отделе посольства ФРГ в Маниле.
Мирошник рассказал, что иностранные наемники везут с Украины
24 ноября, 00:21