Рейтинг@Mail.ru
МИД ФРГ заявил о непричастности к вербовке филиппинских наемников - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:15 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/germaniya-2058513564.html
МИД ФРГ заявил о непричастности к вербовке филиппинских наемников
МИД ФРГ заявил о непричастности к вербовке филиппинских наемников - РИА Новости, 28.11.2025
МИД ФРГ заявил о непричастности к вербовке филиппинских наемников
МИД Германии в ответ на запрос РИА Новости заявил о непричастности к вербовке филиппинских наемников для их участия в боевых действиях на Украине на стороне... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T21:15:00+03:00
2025-11-28T21:15:00+03:00
в мире
германия
украина
филиппины
вооруженные силы украины
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
https://ria.ru/20251127/seul-2057954505.html
https://ria.ru/20251124/miroshnik-2057015605.html
германия
украина
филиппины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, филиппины, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Германия, Украина, Филиппины, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
МИД ФРГ заявил о непричастности к вербовке филиппинских наемников

МИД ФРГ заявил о непричастности к вербовке наемников для отправки на Украину

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. МИД Германии в ответ на запрос РИА Новости заявил о непричастности к вербовке филиппинских наемников для их участия в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что, по поступающей информации, представители США развернули при посредничестве посольства ФРГ на Филиппинах кампанию по найму местных граждан для их участия в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ.
Постер в пригороде Сеула Соннам с призывами к южнокорейским гражданам вступать в ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В Южной Корее заметили постеры о вербовке наемников для ВСУ
27 ноября, 11:32
"Министерство иностранных дел (Германии - ред.) приняло к сведению необоснованные утверждения об участии немецких структур в вербовке наемников и отвергает их как ложные. Кроме того, шенгенские визы - вопреки изложенному - не дают права на осуществление трудовой деятельности", - заявили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве ФРГ.
Как сообщала Захарова, вербовку наемников на Филиппинах проводит американская фирма RNS International из штата Флорида, специализирующаяся на услугах в сфере безопасности. Перед отправкой в зону конфликта потенциальные наемники проходят, по ее словам, подготовку под надзором американских инструкторов на базе в пригороде города Сан-Фернандо в провинции Пампанга и получают немецкую рабочую шенгенскую визу в консульском отделе посольства ФРГ в Маниле.
В качестве работодателя, сообщала Захарова, заявлены берлинские частные охранные предприятия. По прилету в Германию завербованные лица переправляются в другие страны, в том числе ЕС, например, в Польшу, потом - на Украину.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Мирошник рассказал, что иностранные наемники везут с Украины
24 ноября, 00:21
 
В миреГерманияУкраинаФилиппиныВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала