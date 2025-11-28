Рейтинг@Mail.ru
28.11.2025
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:00 28.11.2025
Гарбузов: 700 рабочих мест создадут в новом многофункциональном комплексе
Более 700 рабочих мест появится в новом многофункциональном комплексе на Южнопортовой улице, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного... РИА Новости, 28.11.2025
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Более 700 рабочих мест появится в новом многофункциональном комплексе на Южнопортовой улице, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Он подчеркнул, что на данный момент в многофункциональном комплексе, который возводится Level Group в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, рабочие закачивают отделку фасадов.
"Формирование мест приложения труда в шаговой доступности от районов проживания москвичей позволяет развивать современную деловую инфраструктуру столицы. Так, в Печатниках по программе МПТ строится многофункциональный центр, в составе которого запланировано размещение офисных помещений площадью свыше пяти тысяч квадратных метров. Объект обеспечит рабочими местами более 700 специалистов", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Данный проект реализуется в формате "под отделку". Отмечается, что так будущие собственники смогут подготовить помещения под разные потребности.
Так, объект находится в десяти минутах ходьбы от станции метро "Кожуховская", рядом с МЦК и МЦД, и основными городскими автодорогами, включая Третье транспортное кольцо и Волгоградский проспект. Здесь до 2030 года возведение водного вокзала.
Директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова добавила, что спрос на офисные площади в Москве продолжает оставаться на высоком уровне.
С 2020 года в городе действует программа стимулирования создания мест приложения труда, она функционирует практически во всех районах столицы. Инвесторы возведут свыше 250 объектов общей площадью 7,8 миллиона квадратных метров. В их числе – новые промпредприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.
Всего в развитие столицы привлекут свыше 2,7 триллиона рублей. Это позволит создать около 340 тысяч новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики Москвы.
Ранее заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что около 60 тысяч рабочих мест появится на новых предприятиях в столице, которые будут созданы в рамках стратегии развития промышленности Москвы.
