Рейтинг@Mail.ru
СМИ: суд над подозреваемым в подрыве "Северных потоков" пройдет в Гамбурге - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:30 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/gamburg-2058525686.html
СМИ: суд над подозреваемым в подрыве "Северных потоков" пройдет в Гамбурге
СМИ: суд над подозреваемым в подрыве "Северных потоков" пройдет в Гамбурге - РИА Новости, 28.11.2025
СМИ: суд над подозреваемым в подрыве "Северных потоков" пройдет в Гамбурге
Судебный процесс над гражданином Украины Сергеем Кузнецовым, подозреваемым в причастности к теракту на "Северных потоках", состоится в Гамбурге, сообщает... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T22:30:00+03:00
2025-11-28T22:30:00+03:00
в мире
гамбург (город)
германия
оон
северный поток
северный поток — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058381881_0:68:3400:1981_1920x0_80_0_0_369741b4e70018f19776cc5d06b021f4.jpg
https://ria.ru/20251124/polsha-2057128354.html
https://ria.ru/20251118/peskov-2055796420.html
гамбург (город)
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058381881_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_b7d5f1252711755a9af328ad265123e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гамбург (город), германия, оон, северный поток, северный поток — 2
В мире, Гамбург (город), Германия, ООН, Северный поток, Северный поток — 2
СМИ: суд над подозреваемым в подрыве "Северных потоков" пройдет в Гамбурге

NDR: суд над подозреваемым в подрыве "Северных потоков" пройдет в Гамбурге

© Getty Images / picture alliance/Uli DeckГражданин Украины, подозреваемый в координации подрывов "Северных потоков", в сопровождении немецких полицейских
Гражданин Украины, подозреваемый в координации подрывов Северных потоков, в сопровождении немецких полицейских - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Getty Images / picture alliance/Uli Deck
Гражданин Украины, подозреваемый в координации подрывов "Северных потоков", в сопровождении немецких полицейских. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Судебный процесс над гражданином Украины Сергеем Кузнецовым, подозреваемым в причастности к теракту на "Северных потоках", состоится в Гамбурге, сообщает телерадиокомпания NDR.
В пятницу следственный судья Федерального суда Германии привел в исполнение ордер на арест Кузнецова.
Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Экс-глава МИД Польши допустил реконструкцию "Северного потока"
24 ноября, 13:23
"Сергей К. был переведен (в предварительное заключение - ред.) в Гамбург, поскольку дело будет рассматриваться в Ганзейском высшем земельном суде (в Гамбурге - ред.)", - говорится в материале.
Как отмечает NDR, согласно соглашению между северными федеральными землями Германии, именно в Гамбурге рассматриваются дела, связанные с государственной безопасностью.
Кузнецов был задержан 21 августа 2025 года в провинции Римини (Италия) и накануне, в четверг, был передан Германии.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоках".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Туск покрывал обвиняемого в подрыве "Северных потоков", заявил Песков
18 ноября, 17:14
 
В миреГамбург (город)ГерманияООНСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала