СМИ: суд над подозреваемым в подрыве "Северных потоков" пройдет в Гамбурге

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Судебный процесс над гражданином Украины Сергеем Кузнецовым, подозреваемым в причастности к теракту на "Северных потоках", состоится в Гамбурге, сообщает телерадиокомпания NDR.
В пятницу следственный судья Федерального суда Германии привел в исполнение ордер на арест Кузнецова.
"Сергей К. был переведен (в предварительное заключение - ред.) в Гамбург, поскольку дело будет рассматриваться в Ганзейском высшем земельном суде (в Гамбурге - ред.)", - говорится в материале.
Как отмечает NDR, согласно соглашению между северными федеральными землями Германии, именно в Гамбурге рассматриваются дела, связанные с государственной безопасностью.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоках".