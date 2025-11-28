Рейтинг@Mail.ru
Оснований для проведения новых выборов главы Гагаузии нет, заявил Влах - РИА Новости, 28.11.2025
20:04 28.11.2025
Оснований для проведения новых выборов главы Гагаузии нет, заявил Влах
Оснований для проведения новых выборов главы Гагаузии нет, заявил Влах - РИА Новости, 28.11.2025
Оснований для проведения новых выборов главы Гагаузии нет, заявил Влах
Исполком Гагаузской автономии (местное правительство) работает как часы и нет оснований для проведения выборов главы региона, потому что уже есть законно... РИА Новости, 28.11.2025
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
молдавия
гагаузия
кишинев
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду
Оснований для проведения новых выборов главы Гагаузии нет, заявил Влах

Влах заявил об отсутствии оснований для проведения новых выборов главы Гагаузии

Общественный деятель Гагаузии Михаил Влах
Общественный деятель Гагаузии Михаил Влах
Общественный деятель Гагаузии Михаил Влах
Общественный деятель Гагаузии Михаил Влах. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Исполком Гагаузской автономии (местное правительство) работает как часы и нет оснований для проведения выборов главы региона, потому что уже есть законно избранный руководитель Евгения Гуцул, заявил в пятницу общественный деятель Гагаузии Михаил Влах.
"Выборы башкана (главы Гагаузии – ред.) не могут быть назначены, потому у автономии есть законно избранный руководитель, который сейчас находится в тюрьме. Но все структуры автономии продолжают работу, все подразделения функционируют", - заявил Влах в эфире молдавского телеканала "Канал 5".
Владимир Боля - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Реформа в Молдавии не затронет автономию Гагаузии, заявил вице-премьер
Вчера, 15:59
Общественный деятель подчеркнул, что работа всех ведомств в Гагаузии продолжается в штатном режиме. "Сегодня исполняющий обязанности башкана - Гагаузии Илья Узун, который является первым заместителем, фактически работает круглосуточно. Все министерства и подразделения, всё гагаузское правительство функционирует как часы. Главный закон автономии — это бюджет, и именно его соблюдение определяет стабильную работу всех структур. Бюджет был принят всего две недели назад, и все руководители управлений находятся на своих постах", - подчеркнул он.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с российскими властями, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Депутат Госдумы назвала арест Гуцул обезглавливанием Гагаузии
25 ноября, 23:08
 
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду
 
 
