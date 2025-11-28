Оснований для проведения новых выборов главы Гагаузии нет, заявил Влах

КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Исполком Гагаузской автономии (местное правительство) работает как часы и нет оснований для проведения выборов главы региона, потому что уже есть законно избранный руководитель Евгения Гуцул, заявил в пятницу общественный деятель Гагаузии Михаил Влах.

"Выборы башкана (главы Гагаузии – ред.) не могут быть назначены, потому у автономии есть законно избранный руководитель, который сейчас находится в тюрьме. Но все структуры автономии продолжают работу, все подразделения функционируют", - заявил Влах в эфире молдавского телеканала " Канал 5 ".

Общественный деятель подчеркнул, что работа всех ведомств в Гагаузии продолжается в штатном режиме. "Сегодня исполняющий обязанности башкана - Гагаузии Илья Узун, который является первым заместителем, фактически работает круглосуточно. Все министерства и подразделения, всё гагаузское правительство функционирует как часы. Главный закон автономии — это бюджет, и именно его соблюдение определяет стабильную работу всех структур. Бюджет был принят всего две недели назад, и все руководители управлений находятся на своих постах", - подчеркнул он.

Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул , осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.

Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией , в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.

Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с российскими властями, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.