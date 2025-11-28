Оснований для проведения новых выборов главы Гагаузии нет, заявил Влах

КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Исполком Гагаузской автономии (местное правительство) работает как часы и нет оснований для проведения выборов главы региона, потому что уже есть законно избранный руководитель Евгения Гуцул, заявил в пятницу общественный деятель Гагаузии Михаил Влах.
Общественный деятель подчеркнул, что работа всех ведомств в Гагаузии продолжается в штатном режиме. "Сегодня исполняющий обязанности башкана - Гагаузии Илья Узун, который является первым заместителем, фактически работает круглосуточно. Все министерства и подразделения, всё гагаузское правительство функционирует как часы. Главный закон автономии — это бюджет, и именно его соблюдение определяет стабильную работу всех структур. Бюджет был принят всего две недели назад, и все руководители управлений находятся на своих постах", - подчеркнул он.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с российскими властями, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
