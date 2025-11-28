Болельщики из Австрии покинули финал юношеского ЧМ после гола Португалии

ДОХА, 27 ноя - РИА Новости. Австрийские болельщики покинули финальный матч чемпионата мира по футболу среди игроков до 17 лет в Катаре сразу после первого гола португальцев, забитого в первом тайме, сообщает корреспондент РИА Новости.

Встреча в Дохе завершилась со счетом 1:0 в пользу португальцев. На 32-й минуте отличился Анизиу Кабрал.

Молодые болельщики из Австрии с национальными флагами и в тирольских шляпах с расстроенными лицами стали покидать трибуны, предусмотренные для поддержки австрийской команды, сразу после гола Кабрала.

Катарские власти, чтобы заполнить трибуны рассчитанного на 45 тысяч болельщиков стадиона, раздали билеты на матч среди учеников всех школ Катара, организовав их подвоз к стадиону. Еду и напитки во время игры раздавали бесплатно, каждому школьнику досталось по упаковке чипсов и сока.