Рейтинг@Mail.ru
Болельщики из Австрии покинули финал юношеского ЧМ после гола Португалии - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:21 28.11.2025 (обновлено: 00:43 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/futbol-2058215852.html
Болельщики из Австрии покинули финал юношеского ЧМ после гола Португалии
Болельщики из Австрии покинули финал юношеского ЧМ после гола Португалии - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Болельщики из Австрии покинули финал юношеского ЧМ после гола Португалии
Австрийские болельщики покинули финальный матч чемпионата мира по футболу среди игроков до 17 лет в Катаре сразу после первого гола португальцев, забитого в... РИА Новости Спорт, 28.11.2025
2025-11-28T00:21:00+03:00
2025-11-28T00:43:00+03:00
футбол
спорт
катар
австрия
португалия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831731347_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_94bd1e1d0eab5c011977f75ca89b2a11.jpg
/20251014/katar-2048274679.html
катар
австрия
португалия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831731347_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_e596a9c92cd20181fc160f861bc0fa78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, катар, австрия, португалия
Футбол, Спорт, Катар, Австрия, Португалия
Болельщики из Австрии покинули финал юношеского ЧМ после гола Португалии

Болельщики из Австрии покинули финал юношеского ЧМ после гола португальцев

© Фото предоставлено Qatar TourismСтадион 974 в Дохе
Стадион 974 в Дохе - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото предоставлено Qatar Tourism
Стадион 974 в Дохе. Архивное фото
Читать в
Дзен
ДОХА, 27 ноя - РИА Новости. Австрийские болельщики покинули финальный матч чемпионата мира по футболу среди игроков до 17 лет в Катаре сразу после первого гола португальцев, забитого в первом тайме, сообщает корреспондент РИА Новости.
Встреча в Дохе завершилась со счетом 1:0 в пользу португальцев. На 32-й минуте отличился Анизиу Кабрал.
Молодые болельщики из Австрии с национальными флагами и в тирольских шляпах с расстроенными лицами стали покидать трибуны, предусмотренные для поддержки австрийской команды, сразу после гола Кабрала.
Катарские власти, чтобы заполнить трибуны рассчитанного на 45 тысяч болельщиков стадиона, раздали билеты на матч среди учеников всех школ Катара, организовав их подвоз к стадиону. Еду и напитки во время игры раздавали бесплатно, каждому школьнику досталось по упаковке чипсов и сока.
Сборная Португалии впервые выиграла чемпионат мира среди игроков до 17 лет. В июне команда одержала победу на чемпионате Европы в своем возрасте. Австрийцы до этого не доходили до финала чемпионата мира ни в одной возрастной категории.
Эпизод матча сборных Катара и ОАЭ - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Катар отобрался на чемпионат мира по футболу
14 октября, 22:17
 
ФутболСпортКатарАвстрияПортугалия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Сибирь
    Автомобилист
    0
    1
  • Футбол
    29.11 14:00
    Акрон
    Нижний Новгород
  • Хоккей
    29.11 14:30
    Металлург Мг
    Барыс
  • Футбол
    29.11 16:30
    ЦСКА
    Оренбург
  • Хоккей
    29.11 17:00
    Спартак Москва
    Лада
  • Футбол
    29.11 17:30
    Бавария
    Санкт-Паули
  • Футбол
    29.11 18:00
    Манчестер Сити
    Лидс
  • Футбол
    29.11 18:15
    Барселона
    Алавес
  • Футбол
    29.11 19:00
    Монако
    ПСЖ
  • Футбол
    29.11 19:30
    Балтика
    Спартак Москва
  • Футбол
    29.11 20:00
    Ювентус
    Кальяри
  • Футбол
    29.11 22:45
    Милан
    Лацио
  • Футбол
    29.11 23:00
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
  • Хоккей
    29.11 22:00
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
  • Хоккей
    29.11 23:00
    Колорадо
    Монреаль
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала