Фотовыставка РЭЦ "Экспорт во имя Победы" стала лауреатом премии

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) стал лауреатом премии "Медиакульт" этого года в категории "Продвижение общественных программ", говорится в сообщении центра.

"Российский экспортный центр стал лауреатом премии "Медиакульт" 2025 в категории "Продвижение общественных программ". Награды в номинации "Культурно-просветительский проект года" удостоилась фотовыставка "Экспорт во имя Победы", - сказано в сообщении.

Премия объединяет лидеров индустрии маркетинг и креатива, задавая новые стандарты в области коммуникаций. Признание проекта РЭЦ на этой площадке подчеркивает не только его культурную значимость, но и высокий уровень реализации, уточнили организаторы.

Фотовыставка "Экспорт во имя Победы" приурочена к 80-летию Великой Победы и посвящена значимой странице истории - вкладу советских предприятий, работавших в сфере внешней торговли и экспорта, в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция рассказывает о роли предприятий внешней торговли во время войны, демонстрируя, как экспортная деятельность СССР способствовала укреплению обороноспособности страны.

Выставка была широко представлена общественности. Так, в июне 2025 года она открылась на Гоголевском бульваре в Москве, а в сентябре экспозиция была представлена в Государственной Думе. Открытие в Госдуме состоялось в рамках старта осенней сессии, инициаторами проекта выступили госкорпорация ВЭБ совместно с РЭЦ и комитет Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Проект создан при поддержке ВЭБ.РФ и РИА Новости. В ноябре с проектом РЭЦ могли познакомиться посетители Центра международной торговли.