Рейтинг@Mail.ru
Фотовыставка РЭЦ "Экспорт во имя Победы" стала лауреатом премии - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/fotovystavka-2058278905.html
Фотовыставка РЭЦ "Экспорт во имя Победы" стала лауреатом премии
Фотовыставка РЭЦ "Экспорт во имя Победы" стала лауреатом премии - РИА Новости, 28.11.2025
Фотовыставка РЭЦ "Экспорт во имя Победы" стала лауреатом премии
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) стал лауреатом премии "Медиакульт" этого года в категории "Продвижение общественных программ",... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T10:55:00+03:00
2025-11-28T10:55:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058278632_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_7739243102b182c2577bb838c795c6ef.jpg
https://ria.ru/20251128/rets-2058278218.html
https://ria.ru/20251127/eksport-2058199032.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058278632_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_e0592c25d9774bc1df7fe9bc61cfea65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
Фотовыставка РЭЦ "Экспорт во имя Победы" стала лауреатом премии

Фотовыставка РЭЦ "Экспорт во имя Победы" стала лауреатом премии "Медиакульт"

© Фото : Пресс-служба РЭЦФотовыставка РЭЦ "Экспорт во имя Победы" стала лауреатом премии "Медиакульт"
Фотовыставка РЭЦ Экспорт во имя Победы стала лауреатом премии Медиакульт - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) стал лауреатом премии "Медиакульт" этого года в категории "Продвижение общественных программ", говорится в сообщении центра.
"Российский экспортный центр стал лауреатом премии "Медиакульт" 2025 в категории "Продвижение общественных программ". Награды в номинации "Культурно-просветительский проект года" удостоилась фотовыставка "Экспорт во имя Победы", - сказано в сообщении.
РЭЦ предлагает МСП информационную и маркетинговую поддержку при экспорте на ключевые рынки - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
РЭЦ предлагает МСП информационную поддержку при экспорте на рынки
10:53
Премия объединяет лидеров индустрии маркетинг и креатива, задавая новые стандарты в области коммуникаций. Признание проекта РЭЦ на этой площадке подчеркивает не только его культурную значимость, но и высокий уровень реализации, уточнили организаторы.
Фотовыставка "Экспорт во имя Победы" приурочена к 80-летию Великой Победы и посвящена значимой странице истории - вкладу советских предприятий, работавших в сфере внешней торговли и экспорта, в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция рассказывает о роли предприятий внешней торговли во время войны, демонстрируя, как экспортная деятельность СССР способствовала укреплению обороноспособности страны.
Выставка была широко представлена общественности. Так, в июне 2025 года она открылась на Гоголевском бульваре в Москве, а в сентябре экспозиция была представлена в Государственной Думе. Открытие в Госдуме состоялось в рамках старта осенней сессии, инициаторами проекта выступили госкорпорация ВЭБ совместно с РЭЦ и комитет Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Проект создан при поддержке ВЭБ.РФ и РИА Новости. В ноябре с проектом РЭЦ могли познакомиться посетители Центра международной торговли.
"Для нас признание фотовыставки "Экспорт во имя Победы" на премии "Медиакульт" - это не просто профессиональная награда. Это подтверждение важности нашего замысла: показать, что вклад внешней торговли в Победу - это часть большой национальной истории, героизм работников тыла, которую необходимо помнить и переосмыслять. Мы стремились создать проект, который объединяет культурное наследие, просветительскую миссию и современный взгляд на роль экспорта в развитии страны", - отмечает директор по внешним связям и коммуникациям РЭЦ Елена Якутович.
РЭЦ и зарубежные закупщики посетили экспортные предприятия Северной Осетии - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
РЭЦ и зарубежные закупщики посетили экспортные предприятия Северной Осетии
Вчера, 21:11
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала