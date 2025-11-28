Филолог рассказала, каким будет русский язык в будущем

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Существованию русского языка ничто не угрожает, он точно освоит и включит все заимствования и новшества, сообщила в интервью РИА Новости главный редактор портала "Грамота.ру", кандидат филологических наук Ксения Киселева.

"С ним (русским языком - ред.) все будет хорошо, он абсолютно точно переварит все заимствования и все новшества. У него очень много носителей, его существованию ничто не угрожает", - сказала Киселева, отвечая на вопрос о том, каким будет русский язык в будущем.

Филолог привела в пример "вайб" - слово 2024 года по версии портала "Грамота.ру". Это заимствование из английского, но при помощи элементов русского языка - суффиксов, приставок и остального - в языке появились слова "вайбить", "вайбовый" и другие. Преимущество русского языка заключается в том, что он быстро адаптирует чужие корни к своей грамматике, отметила Киселева.

По словам филолога, язык сравним с природной стихией из-за трудности контролировать происходящие в нем процессы.