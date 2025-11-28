Рейтинг@Mail.ru
Филолог рассказала, каким будет русский язык в будущем - РИА Новости, 28.11.2025
04:40 28.11.2025
Филолог рассказала, каким будет русский язык в будущем
Филолог рассказала, каким будет русский язык в будущем - РИА Новости, 28.11.2025
Филолог рассказала, каким будет русский язык в будущем
Существованию русского языка ничто не угрожает, он точно освоит и включит все заимствования и новшества, сообщила в интервью РИА Новости главный редактор... РИА Новости, 28.11.2025
общество, россия, русский язык в мире
Общество, Россия, Русский язык в мире
Филолог рассказала, каким будет русский язык в будущем

Филолог Киселева: существованию русского языка ничто не угрожает

© Фото предоставлено пресс-службой портала "Грамота.ру"Главный редактор портала "Грамота.ру" Ксения Киселева
Главный редактор портала Грамота.ру Ксения Киселева - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото предоставлено пресс-службой портала "Грамота.ру"
Главный редактор портала "Грамота.ру" Ксения Киселева. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Существованию русского языка ничто не угрожает, он точно освоит и включит все заимствования и новшества, сообщила в интервью РИА Новости главный редактор портала "Грамота.ру", кандидат филологических наук Ксения Киселева.
"С ним (русским языком - ред.) все будет хорошо, он абсолютно точно переварит все заимствования и все новшества. У него очень много носителей, его существованию ничто не угрожает", - сказала Киселева, отвечая на вопрос о том, каким будет русский язык в будущем.
Институт русского языка имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Институт Пушкина назвал самое длинное слово в русском языке
1 ноября, 05:22
Филолог привела в пример "вайб" - слово 2024 года по версии портала "Грамота.ру". Это заимствование из английского, но при помощи элементов русского языка - суффиксов, приставок и остального - в языке появились слова "вайбить", "вайбовый" и другие. Преимущество русского языка заключается в том, что он быстро адаптирует чужие корни к своей грамматике, отметила Киселева.
По словам филолога, язык сравним с природной стихией из-за трудности контролировать происходящие в нем процессы.
"Мы им (языком - ред.) не управляем, мы им пользуемся и за ним наблюдаем. В русском языке постоянно что-то меняется: одни слова уходят, другие приходят, какие-то из них задерживаются, иногда надолго", - заключила собеседница агентства.
Словари - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В России утвердили два варианта произношения слов "миллион" и "миллиард"
14 августа, 05:52
 
