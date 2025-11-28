https://ria.ru/20251128/filolog-2058234816.html
Филолог рассказала, каким будет русский язык в будущем
Филолог рассказала, каким будет русский язык в будущем - РИА Новости, 28.11.2025
Филолог рассказала, каким будет русский язык в будущем
Существованию русского языка ничто не угрожает, он точно освоит и включит все заимствования и новшества, сообщила в интервью РИА Новости главный редактор... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T04:40:00+03:00
2025-11-28T04:40:00+03:00
2025-11-28T04:40:00+03:00
общество
россия
русский язык в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057992310_0:0:1275:717_1920x0_80_0_0_a539d649ae3f67a6fe5628797ab3e223.jpg
https://ria.ru/20251101/slovo-2052237299.html
https://ria.ru/20250814/rossija-2035154444.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057992310_63:0:1019:717_1920x0_80_0_0_3d42ea80887d5af1a81ab94702826a69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, русский язык в мире
Общество, Россия, Русский язык в мире
Филолог рассказала, каким будет русский язык в будущем
Филолог Киселева: существованию русского языка ничто не угрожает
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Существованию русского языка ничто не угрожает, он точно освоит и включит все заимствования и новшества, сообщила в интервью РИА Новости главный редактор портала "Грамота.ру", кандидат филологических наук Ксения Киселева.
"С ним (русским языком - ред.) все будет хорошо, он абсолютно точно переварит все заимствования и все новшества. У него очень много носителей, его существованию ничто не угрожает", - сказала Киселева, отвечая на вопрос о том, каким будет русский язык в будущем.
Филолог привела в пример "вайб" - слово 2024 года по версии портала "Грамота.ру". Это заимствование из английского, но при помощи элементов русского языка - суффиксов, приставок и остального - в языке появились слова "вайбить", "вайбовый" и другие. Преимущество русского языка заключается в том, что он быстро адаптирует чужие корни к своей грамматике, отметила Киселева.
По словам филолога, язык сравним с природной стихией из-за трудности контролировать происходящие в нем процессы.
"Мы им (языком - ред.) не управляем, мы им пользуемся и за ним наблюдаем. В русском языке постоянно что-то меняется: одни слова уходят, другие приходят, какие-то из них задерживаются, иногда надолго", - заключила собеседница агентства.