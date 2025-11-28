Рейтинг@Mail.ru
Венгерский эксперт рассказал, почему Европа теряет влияние в мире
Специальная военная операция на Украине
 
09:11 28.11.2025
Венгерский эксперт рассказал, почему Европа теряет влияние в мире
Венгерский эксперт рассказал, почему Европа теряет влияние в мире - РИА Новости, 28.11.2025
Венгерский эксперт рассказал, почему Европа теряет влияние в мире
Сегодня Европа теряет влияние в мире, потому что она подчиняет всю свою политику украинскому конфликту, заявил РИА Новости экс-глава миссии ОБСЕ в России,... РИА Новости, 28.11.2025
Венгерский эксперт рассказал, почему Европа теряет влияние в мире

Варга: Европа потеряла влияние в мире, подчинив политику войне на Украине

ВЕНА, 28 ноя - РИА Новости, Светлана Берило. Сегодня Европа теряет влияние в мире, потому что она подчиняет всю свою политику украинскому конфликту, заявил РИА Новости экс-глава миссии ОБСЕ в России, доктор по теории международных отношений, член общественного совета венгерской Академии наук, посол Дьёрдь Варга.
"Сегодня Европа теряет позиции среди глобальных игроков в экономике и внешней политике, потому что она фактически абсолютизировала эту войну. Если политики действительно чувствуют ответственность перед своими странами, они должны задуматься о последствиях, голосуя за 19-й или уже за 20-й пакет санкций. Эти санкции прежде всего бьют по экономике самого Евросоюза", - сказал эксперт.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Эксперт рассказал, почему Европа паникует из-за конфликта на Украине
Вчера, 14:08
Он напомнил, что ЕС отказался от российской энергии - газа и нефти - и теперь покупает ее у США зачастую в разы дороже.
"Евросоюз ушел с российского рынка, а автопром и другие отрасли фактически переданы Китаю и другим государствам. Сейчас США быстрее занимают эти ниши и будут занимать их дальше", - отметил собеседник агентства.
По его словам, глобалисты не хотят упустить шанс "поставить Россию на колени".
"Подобная возможность возникает редко, и они стремятся использовать ее максимально и надолго. Мотивация тех, кто сегодня пытается сорвать процесс урегулирования, объясняется и их собственными ошибками последних лет. Они понимают, что затягивание войны разрушило Украину: страна потеряла территории, население и ту роль, которую могла бы играть как нейтральное государство между Западом и Востоком - именно такой статус был закреплен в Декларации о суверенитете 1990 года, Декларации о независимости 1991 года и подтвержден на референдуме 1 декабря 1991 года", - напомнил Варга.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
США с помощью российской нефти берут Европу за горло
08:00
По его словам, за этот "успех" - за разрушение Украины - западные политики также несут ответственность.
"А что означает завершение войны? Это признание ущерба, ошибок и расходов. И эти политики не хотят, чтобы их собственные страны начали задумываться о последствиях их нерациональных действий", - выразил уверенность собеседник агентства.
Он также добавил, что европейские элиты полностью осознают свою ответственность и делают все, чтобы обойти эту ответственность.
"Европейские элиты, на мой взгляд, совершают серьезную ошибку и, что важно, сами понимают негативные последствия своих действий для Европы. Завершение войны неизбежно поставит перед 450 миллионами граждан ЕС простые и логичные вопросы: зачем было тратить сотни миллиардов евро от имени 27 стран на конфликт, который не принес никакого результата, кроме убытков?" - заключил эксперт.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Украина спасена: ради мира Россия должна отказаться от самого важного
08:00
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Эмоциональные качели Европы все больше превращаются в "колесо генотьбы"
26 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
