В ЕК заявили, что с уважением относятся к расследованию НАБУ на Украине

БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Представители Еврокомиссии Паула Пиньо и Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе на просьбу прокомментировать обыски у главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака заявили, что ЕК "с уважением" относятся к расследованию, которое ведёт НАБУ.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.