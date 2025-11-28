Рейтинг@Mail.ru
В ЕК заявили, что с уважением относятся к расследованию НАБУ на Украине - РИА Новости, 28.11.2025
14:43 28.11.2025
В ЕК заявили, что с уважением относятся к расследованию НАБУ на Украине
в мире
украина
брюссель
тимур миндич
владимир зеленский
андрей ермак
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
еврокомиссия
в мире, украина, брюссель, тимур миндич, владимир зеленский, андрей ермак, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), еврокомиссия, энергоатом, дело миндича
В мире, Украина, Брюссель, Тимур Миндич, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Еврокомиссия, Энергоатом, Дело Миндича
© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Представители Еврокомиссии Паула Пиньо и Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе на просьбу прокомментировать обыски у главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака заявили, что ЕК "с уважением" относятся к расследованию, которое ведёт НАБУ.
"Мы понимаем, что расследования продолжаются. С уважением относимся к их проведению. Это демонстрирует, что антикоррупционные органы Украины работают", - заявила Пиньо.
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
FT раскрыл детали обысков у Ермака
Вчера, 10:22
Мерсье добавил, что борьба с коррупцией - ключевое условие для вступления Украины в ЕС. "Это требует постоянных усилий и институциональной устойчивости. Мы продолжаем следить за ситуацией", - заключил он.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в пятницу провели обыски у Ермака. По информации СМИ, обыски связаны с расследованием дела о коррупции в энергетике.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
СМИ: скандал на Украине грозит сорвать переговоры при участии в них Ермака
Вчера, 12:53
 
