Ефимов: в Москве появится единый каталог об архитектурных бюро

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В Москве появится единый каталог с информацией об архитектурных бюро, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Каталог станет важным шагом к созданию единого информационного пространства для архитекторов, реализующих проекты в Москве. Разместить данные о себе на платформе могут бюро, которые разрабатывают архитектурные и градостроительные проекты, занимаются благоустройством территорий, дизайном, аналитикой, консалтингом", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса

В сообщении уточняется, что в профилях организаций будет размещена основная информация об их специализации. Также пользователи смогут ознакомиться с данными об основателях, партнерах и ключевых проектах. Новая платформа позволит упростить поиск специалистов и поможет в обмене опытом между бюро.