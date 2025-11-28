https://ria.ru/20251128/efimov-2058347711.html
Ефимов: в Москве появится единый каталог об архитектурных бюро
Ефимов: в Москве появится единый каталог об архитектурных бюро - РИА Новости, 28.11.2025
Ефимов: в Москве появится единый каталог об архитектурных бюро
В Москве появится единый каталог с информацией об архитектурных бюро, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 28.11.2025
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В Москве появится единый каталог с информацией об архитектурных бюро, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Каталог станет важным шагом к созданию единого информационного пространства для архитекторов, реализующих проекты в Москве. Разместить данные о себе на платформе могут бюро, которые разрабатывают архитектурные и градостроительные проекты, занимаются благоустройством территорий, дизайном, аналитикой, консалтингом", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса
В сообщении уточняется, что в профилях организаций будет размещена основная информация об их специализации. Также пользователи смогут ознакомиться с данными об основателях, партнерах и ключевых проектах. Новая платформа позволит упростить поиск специалистов и поможет в обмене опытом между бюро.
Наполнение справочника будет происходить постепенно, данные для него будут предоставлять сами организации, добавляется в пресс-релизе.