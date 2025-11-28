Дзюдо. Турнир "Большой шлем". Первый день

Российские дзюдоисты взяли две медали в первый день турнира Большого шлема

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российские дзюдоисты завоевали одну золотую и одну серебряную медаль в первый день турнира Большого шлема в Абу-Даби.

Аюб Блиев одержал победу в финальной схватке в весовой категории до 60 кг, одолев представителя Монголии Ариунболда Энхтайвана. Его золотая медаль стала первой наградой для сборной России после возвращения права выступать с флагом и гимном.

Мурад Чопанов уступил в финале весовой категории до 66 кг французу Валиду Хяру и стал серебряным призером.