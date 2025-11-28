https://ria.ru/20251128/dzyudo-2058479995.html
Российские дзюдоисты взяли две медали в первый день турнира Большого шлема
Российские дзюдоисты завоевали одну золотую и одну серебряную медаль в первый день турнира Большого шлема в Абу-Даби. РИА Новости Спорт, 28.11.2025
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российские дзюдоисты завоевали одну золотую и одну серебряную медаль в первый день турнира Большого шлема в Абу-Даби.
Аюб Блиев одержал победу в финальной схватке в весовой категории до 60 кг, одолев представителя Монголии Ариунболда Энхтайвана. Его золотая медаль стала первой наградой для сборной России после возвращения права выступать с флагом и гимном.
Мурад Чопанов уступил в финале весовой категории до 66 кг французу Валиду Хяру и стал серебряным призером.
Турнир в Абу-Даби проходит с 28 по 30 ноября. 27 ноября Международная федерация дзюдо (IJF) вернула россиянам право участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.