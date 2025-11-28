Рейтинг@Mail.ru
Российские дзюдоисты взяли две медали в первый день турнира Большого шлема - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
19:17 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/dzyudo-2058479995.html
Российские дзюдоисты взяли две медали в первый день турнира Большого шлема
Российские дзюдоисты взяли две медали в первый день турнира Большого шлема - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Российские дзюдоисты взяли две медали в первый день турнира Большого шлема
Российские дзюдоисты завоевали одну золотую и одну серебряную медаль в первый день турнира Большого шлема в Абу-Даби. РИА Новости Спорт, 28.11.2025
2025-11-28T19:17:00+03:00
2025-11-28T19:17:00+03:00
единоборства
спорт
дзюдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731240755_0:0:2524:1419_1920x0_80_0_0_064048457d40a9e9ae4e5bc59bd06b71.jpg
/20250613/bliev-2022701869.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731240755_0:0:2244:1682_1920x0_80_0_0_8bcb1cf3b767d4d7b14f07ae8f1b22ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, дзюдо
Единоборства, Спорт, Дзюдо
Российские дзюдоисты взяли две медали в первый день турнира Большого шлема

Россияне завоевали две медали в первый день турнира Большого шлема по дзюдо

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДзюдо. Турнир "Большой шлем". Первый день
Дзюдо. Турнир Большой шлем. Первый день - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российские дзюдоисты завоевали одну золотую и одну серебряную медаль в первый день турнира Большого шлема в Абу-Даби.
Аюб Блиев одержал победу в финальной схватке в весовой категории до 60 кг, одолев представителя Монголии Ариунболда Энхтайвана. Его золотая медаль стала первой наградой для сборной России после возвращения права выступать с флагом и гимном.
Мурад Чопанов уступил в финале весовой категории до 66 кг французу Валиду Хяру и стал серебряным призером.
Турнир в Абу-Даби проходит с 28 по 30 ноября. 27 ноября Международная федерация дзюдо (IJF) вернула россиянам право участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.
Аюб Блиев - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Россиянин Блиев завоевал бронзу на чемпионате мира по дзюдо
13 июня, 19:52
 
ЕдиноборстваСпортДзюдо
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Сибирь
    Автомобилист
    0
    1
  • Футбол
    29.11 14:00
    Акрон
    Нижний Новгород
  • Хоккей
    29.11 14:30
    Металлург Мг
    Барыс
  • Футбол
    29.11 16:30
    ЦСКА
    Оренбург
  • Хоккей
    29.11 17:00
    Спартак Москва
    Лада
  • Футбол
    29.11 17:30
    Бавария
    Санкт-Паули
  • Футбол
    29.11 18:00
    Манчестер Сити
    Лидс
  • Футбол
    29.11 18:15
    Барселона
    Алавес
  • Футбол
    29.11 19:00
    Монако
    ПСЖ
  • Футбол
    29.11 19:30
    Балтика
    Спартак Москва
  • Футбол
    29.11 20:00
    Ювентус
    Кальяри
  • Футбол
    29.11 22:45
    Милан
    Лацио
  • Футбол
    29.11 23:00
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
  • Хоккей
    29.11 22:00
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
  • Хоккей
    29.11 23:00
    Колорадо
    Монреаль
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала