10:25 28.11.2025
Новогодняя дискотека для подростков пройдет в Москве
Дискотека "#КИДСПАТИ" для подростков в возрасте от 7 до 14 лет пройдет в московском клубе ARBAT HALL 4 января. РИА Новости, 28.11.2025
2025
Новогодняя дискотека для подростков пройдет в Москве

© Фото : компания "Дилявер" Новогодняя дискотека для подростков в Москве
© Фото : компания "Дилявер"
Новогодняя дискотека для подростков в Москве
МОСКВА, 28 ноя - компания "Дилявер". Дискотека "#КИДСПАТИ" для подростков в возрасте от 7 до 14 лет пройдет в московском клубе ARBAT HALL 4 января.
Посетителей ждут самые сложные командные головоломки и загадки по мотивам игр Roblox, Minecraft и Super Sus. Среди них – "РОБЛОКС ОББИ" – гости пройдут полосу препятствий, используя ловкость с реакцией.
На мероприятии пройдут танцевальные батлы и световое шоу – светодиодные номера покажет команда Forside Show. Помимо этого, для юных гостей на протяжении всего события будет играть диджей.
Продолжительность новогоднего мероприятия – два часа.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
