Новогодняя дискотека для подростков пройдет в Москве

© Фото : компания "Дилявер"

МОСКВА, 28 ноя - компания "Дилявер". Дискотека "#КИДСПАТИ" для подростков в возрасте от 7 до 14 лет пройдет в московском клубе ARBAT HALL 4 января.

Посетителей ждут самые сложные командные головоломки и загадки по мотивам игр Roblox, Minecraft и Super Sus. Среди них – "РОБЛОКС ОББИ" – гости пройдут полосу препятствий, используя ловкость с реакцией.

На мероприятии пройдут танцевальные батлы и световое шоу – светодиодные номера покажет команда Forside Show. Помимо этого, для юных гостей на протяжении всего события будет играть диджей.

Продолжительность новогоднего мероприятия – два часа.