Рябков рассказал о контактах России и США по "раздражителям" - РИА Новости, 28.11.2025
00:33 28.11.2025 (обновлено: 00:34 28.11.2025)
Рябков рассказал о контактах России и США по "раздражителям"
Рябков рассказал о контактах России и США по "раздражителям"
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), сергей рябков, александр дарчиев, джо байден, государственный департамент сша
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Сергей Рябков, Александр Дарчиев, Джо Байден, Государственный департамент США
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Контакты России и США по "раздражителям" носят регулярный характер, идут по согласованному Штатами дипломатическому каналу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В настоящее время взаимодействие по "раздражителям" идет по согласованному с американской стороной дипломатическому каналу на рабочем уровне в интересах поиска взаимоприемлемых "развязок" по конкретным направлениям. Контакты носят регулярный характер. Это обычная дипломатическая практика. Шумиха здесь не нужна", - сказал Рябков газете "Известия".
Ранее посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев отмечал, что в рамках диалога с США по двусторонним "раздражителям" к настоящему моменту удалось добиться некоторых улучшений, которые не меняют "ограничительную систему", навязанную при бывшем американском президенте Джо Байдене, но "смягчают ее наиболее одиозные проявления".
Посол в интервью "Коммерсанту" сообщил, что Госдеп США отказывается обсуждать возвращение российской дипсобственности и возобновление прямого авиасообщения между странами, увязывая начало любого серьезного разговора по этой теме с устраивающим США урегулированием на Украине.
