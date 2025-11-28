Рябков рассказал о контактах России и США по "раздражителям"

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Контакты России и США по "раздражителям" носят регулярный характер, идут по согласованному Штатами дипломатическому каналу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В настоящее время взаимодействие по "раздражителям" идет по согласованному с американской стороной дипломатическому каналу на рабочем уровне в интересах поиска взаимоприемлемых "развязок" по конкретным направлениям. Контакты носят регулярный характер. Это обычная дипломатическая практика. Шумиха здесь не нужна", - сказал Рябков газете "Известия".
Ранее посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев отмечал, что в рамках диалога с США по двусторонним "раздражителям" к настоящему моменту удалось добиться некоторых улучшений, которые не меняют "ограничительную систему", навязанную при бывшем американском президенте Джо Байдене, но "смягчают ее наиболее одиозные проявления".