https://ria.ru/20251128/chuvashija-2058361955.html
В Чувашии ввели запрет на продажу бензина несовершеннолетним
В Чувашии ввели запрет на продажу бензина несовершеннолетним - РИА Новости, 28.11.2025
В Чувашии ввели запрет на продажу бензина несовершеннолетним
Госсовет Чувашии принял законопроект, разработанный прокуратурой республики, о запрете продажи бензина несовершеннолетним, сообщило региональное надзорное... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T14:50:00+03:00
2025-11-28T14:50:00+03:00
2025-11-28T14:50:00+03:00
общество
чувашская республика (чувашия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150519/07/1505190738_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_3dd140d0d9015e8abbcbd17d3776d435.jpg
https://ria.ru/20251126/benzin-2057819924.html
https://ria.ru/20251120/gosduma-2056322932.html
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150519/07/1505190738_262:0:2991:2047_1920x0_80_0_0_d6c7f355c0fa91dc8e3adcd92c5a35a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, чувашская республика (чувашия)
Общество, Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии ввели запрет на продажу бензина несовершеннолетним
В Чувашии запретили продажу бензина детям и подросткам
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя – РИА Новости.
Госсовет Чувашии принял законопроект, разработанный прокуратурой республики, о запрете продажи бензина несовершеннолетним, сообщило региональное надзорное ведомство
.
Проведенный прокуратурой анализ показал, что наблюдается рост количества аварий с участием детей в возрасте до 16 лет при управлении мототранспортом, в первую очередь, питбайками. Так, в 2023 году зафиксировано 15 таких случаев, в 2024 году - 17, за 10 месяцев 2025 года — уже 18 фактов. Во всех случаях дети получили травмы различной степени тяжести.
"Согласно разработанному законопроекту, в республике вводится запрет на продажу автомобильного бензина и дизельного топлива несовершеннолетним. Данное ограничение не будет распространяться на достигших 16 лет подростков, которые имеют водительское удостоверение", - говорится в сообщении.
Как пояснили в прокуратуре Чувашии, предлагается ввести механизм идентификации покупателей, что позволит снизить вероятность продажи топлива несовершеннолетним. Кроме того, вводится административная ответственность для продавцов и организаций, которые проигнорируют данное ограничение: штрафы для граждан составят 5 тысяч рублей, для должностных лиц - 10 тысяч рублей, для юридических лиц - 50 тысяч рублей.
"Законопроект принят депутатами единогласно", - подчеркивается в сообщении.