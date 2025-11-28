Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии ввели запрет на продажу бензина несовершеннолетним
28.11.2025
В Чувашии ввели запрет на продажу бензина несовершеннолетним
общество
чувашская республика (чувашия)
общество, чувашская республика (чувашия)
Общество, Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии ввели запрет на продажу бензина несовершеннолетним

В Чувашии запретили продажу бензина детям и подросткам

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя – РИА Новости. Госсовет Чувашии принял законопроект, разработанный прокуратурой республики, о запрете продажи бензина несовершеннолетним, сообщило региональное надзорное ведомство.
Проведенный прокуратурой анализ показал, что наблюдается рост количества аварий с участием детей в возрасте до 16 лет при управлении мототранспортом, в первую очередь, питбайками. Так, в 2023 году зафиксировано 15 таких случаев, в 2024 году - 17, за 10 месяцев 2025 года — уже 18 фактов. Во всех случаях дети получили травмы различной степени тяжести.
Заправка автомобиля на АЗС в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Бензин на российских АЗС продолжил дешеветь
26 ноября, 19:04
"Согласно разработанному законопроекту, в республике вводится запрет на продажу автомобильного бензина и дизельного топлива несовершеннолетним. Данное ограничение не будет распространяться на достигших 16 лет подростков, которые имеют водительское удостоверение", - говорится в сообщении.
Как пояснили в прокуратуре Чувашии, предлагается ввести механизм идентификации покупателей, что позволит снизить вероятность продажи топлива несовершеннолетним. Кроме того, вводится административная ответственность для продавцов и организаций, которые проигнорируют данное ограничение: штрафы для граждан составят 5 тысяч рублей, для должностных лиц - 10 тысяч рублей, для юридических лиц - 50 тысяч рублей.
"Законопроект принят депутатами единогласно", - подчеркивается в сообщении.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Госдума приняла закон, позволяющий обеспечить внутренний рынок бензином
20 ноября, 14:53
 
