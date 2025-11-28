В Чувашии ввели запрет на продажу бензина несовершеннолетним

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя – РИА Новости. Госсовет Чувашии принял законопроект, разработанный прокуратурой республики, о запрете продажи бензина несовершеннолетним, сообщило региональное надзорное Госсовет Чувашии принял законопроект, разработанный прокуратурой республики, о запрете продажи бензина несовершеннолетним, сообщило региональное надзорное ведомство

Проведенный прокуратурой анализ показал, что наблюдается рост количества аварий с участием детей в возрасте до 16 лет при управлении мототранспортом, в первую очередь, питбайками. Так, в 2023 году зафиксировано 15 таких случаев, в 2024 году - 17, за 10 месяцев 2025 года — уже 18 фактов. Во всех случаях дети получили травмы различной степени тяжести.

"Согласно разработанному законопроекту, в республике вводится запрет на продажу автомобильного бензина и дизельного топлива несовершеннолетним. Данное ограничение не будет распространяться на достигших 16 лет подростков, которые имеют водительское удостоверение", - говорится в сообщении.

Как пояснили в прокуратуре Чувашии, предлагается ввести механизм идентификации покупателей, что позволит снизить вероятность продажи топлива несовершеннолетним. Кроме того, вводится административная ответственность для продавцов и организаций, которые проигнорируют данное ограничение: штрафы для граждан составят 5 тысяч рублей, для должностных лиц - 10 тысяч рублей, для юридических лиц - 50 тысяч рублей.