Рейтинг@Mail.ru
В Чернигове прогремели взрывы - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/chernigov-2058371588.html
В Чернигове прогремели взрывы
В Чернигове прогремели взрывы - РИА Новости, 28.11.2025
В Чернигове прогремели взрывы
Взрыв прогремел в пятницу в Чернигове, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T15:07:00+03:00
2025-11-28T15:07:00+03:00
в мире
чернигов
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049090630_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_71ce13cf5cac1d83f586dba13d9b70b5.jpg
https://ria.ru/20251128/smi-2058357164.html
чернигов
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049090630_153:0:1653:1125_1920x0_80_0_0_5cc970c7778c8b39943935113d6d0174.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чернигов, украина
В мире, Чернигов, Украина
В Чернигове прогремели взрывы

В Чернигове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© Суспільне ЧернігівЗаброшенный сквер "Сказка" в Чернигове
Заброшенный сквер Сказка в Чернигове - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Суспільне Чернігів
Заброшенный сквер "Сказка" в Чернигове. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в Чернигове, сообщает украинский телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит лишь в части Черниговской области.
Чернигове был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Вчера, 14:38
 
В миреЧерниговУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала