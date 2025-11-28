Рейтинг@Mail.ru
Хоккейный ЦСКА внес лучшего российского бомбардира в список травмированных
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
28.11.2025
Хоккейный ЦСКА внес лучшего российского бомбардира в список травмированных
Хоккейный ЦСКА внес лучшего российского бомбардира в список травмированных
Российский нападающий ЦСКА Дмитрий Бучельников выбыл из-за повреждения, следует из списка травмированных игроков клуба на сайте Континентальной хоккейной лиги
Хоккей, Спорт, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ЦСКА
Хоккейный ЦСКА внес лучшего российского бомбардира в список травмированных

У ЦСКА из-за травмы выбыл хоккеист Бучельников

Дмитрий Бучельников
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российский нападающий ЦСКА Дмитрий Бучельников выбыл из-за повреждения, следует из списка травмированных игроков клуба на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Сроки восстановления 22-летнего игрока не сообщаются.
Бучельников является лучшим российским бомбардиром команды, набрав 20 очков (10 голов + 10 передач), и уступает по количеству результативных действий только нидерландцу Даниэль Спронгу (31; 12+19).
