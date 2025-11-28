https://ria.ru/20251128/buchelnikov-2058316143.html
Хоккейный ЦСКА внес лучшего российского бомбардира в список травмированных
Российский нападающий ЦСКА Дмитрий Бучельников выбыл из-за повреждения, следует из списка травмированных игроков клуба на сайте Континентальной хоккейной лиги... РИА Новости Спорт, 28.11.2025
2025
Хоккейный ЦСКА внес лучшего российского бомбардира в список травмированных
У ЦСКА из-за травмы выбыл хоккеист Бучельников