Британия планирует продать недвижимость за рубежом, пишет Politico - РИА Новости, 28.11.2025
15:40 28.11.2025
Британия планирует продать недвижимость за рубежом, пишет Politico
Великобритания планирует продать государственную недвижимость за границей, включая здания посольств, на фоне многомиллиардного дефицита бюджета, сообщает в... РИА Новости, 28.11.2025
В мире, Великобритания, США, Манхэттен, Politico, Форин-офис
Британия планирует продать недвижимость за рубежом, пишет Politico

Politico: Лондон хочет продать здания посольств за рубежом из-за дыры в бюджете

Флаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Flickr / sjdunphy
Флаг Великобритании . Архивное фото
ЛОНДОН, 28 ноя – РИА Новости. Великобритания планирует продать государственную недвижимость за границей, включая здания посольств, на фоне многомиллиардного дефицита бюджета, сообщает в пятницу издание Politico со ссылкой на правительственные документы.
Глава британского минфина Рэйчел Ривз в ноябре презентовала бюджетный план на Великобритании на 2026 год. В рамках бюджета власти Великобритании собираются поднять налоги, чтобы привлечь в казну 26 миллиардов фунтов стерлингов (34,3 миллиарда долларов).
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Британия увеличит налоги на 26 миллиардов фунтов к 2030 году
26 ноября, 17:29
"Дипломатическое присутствие Великобритании в мире может существенно сократиться, поскольку страна пытается решить, какие посольства и здания продать из обширного зарубежного имущества страны стоимостью 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (3,3 миллиарда долларов – ред.)", - говорится в статье.
Согласно опубликованным бюджетным документам, Форин-офис планирует более разумно организовать свои ресурсы в виде 6,5 тысяч объектов недвижимости, чтобы найти то, что можно "высвободить".
"Высвобождение" будет включать продажу посольств и другой недвижимости заграничных учреждений, которые посчитали ненужными. В бюджете отдельно упоминаются объекты в дорогостоящих локациях, например, роскошная квартира стоимостью 15,7 миллиона долларов, которую купили для дипломатов в 2019 году чтобы участвовать в переговорах по торговым сделкам с США после Brexit. В то время внешнеполитическое ведомство заявило, что заключило самую выгодную сделку на квартиру с семью спальнями, библиотекой и шестью ванными комнатами, которая занимает весь 38-й этаж небоскреба на Манхэттене, пишет Politico.
Флаги Евросоюза и Великобритании - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Independent раскрыло, сколько Британия теряет в год из-за Brexit
25 ноября, 11:42
При этом сотни из дипломатических зданий Великобритании находятся в состоянии упадка. Как сообщает издание со ссылкой на данные правительства, 933 объекта (около 15%) не безопасны для работы.
Британский минфин в преддверии бюджетного заявления столкнулся с проблемой закрытия "дыры" в бюджете в десятки миллиардов фунтов стерлингов. Дефицит бюджета образовался из-за роста обслуживания госдолга, роста социальных выплат, в том числе расходов на помощь с оплатой дорожающих коммунальных услуг малоимущим, а также из-за стагнации экономики и снижения производительности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Животная ненависть к России в итоге обошлась Европе очень-очень дорого
25 ноября, 08:00
 
Заголовок открываемого материала