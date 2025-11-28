Британия планирует продать недвижимость за рубежом, пишет Politico

ЛОНДОН, 28 ноя – РИА Новости. Великобритания планирует продать государственную недвижимость за границей, включая здания посольств, на фоне многомиллиардного дефицита бюджета, сообщает в пятницу издание Politico со ссылкой на правительственные документы.

Глава британского минфина Рэйчел Ривз в ноябре презентовала бюджетный план на Великобритании на 2026 год. В рамках бюджета власти Великобритании собираются поднять налоги, чтобы привлечь в казну 26 миллиардов фунтов стерлингов (34,3 миллиарда долларов).

"Дипломатическое присутствие Великобритании в мире может существенно сократиться, поскольку страна пытается решить, какие посольства и здания продать из обширного зарубежного имущества страны стоимостью 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (3,3 миллиарда долларов – ред.)", - говорится в статье.

Согласно опубликованным бюджетным документам, Форин-офис планирует более разумно организовать свои ресурсы в виде 6,5 тысяч объектов недвижимости, чтобы найти то, что можно "высвободить".

"Высвобождение" будет включать продажу посольств и другой недвижимости заграничных учреждений, которые посчитали ненужными. В бюджете отдельно упоминаются объекты в дорогостоящих локациях, например, роскошная квартира стоимостью 15,7 миллиона долларов, которую купили для дипломатов в 2019 году чтобы участвовать в переговорах по торговым сделкам с США после Brexit. В то время внешнеполитическое ведомство заявило, что заключило самую выгодную сделку на квартиру с семью спальнями, библиотекой и шестью ванными комнатами, которая занимает весь 38-й этаж небоскреба на Манхэттене, пишет Politico.

При этом сотни из дипломатических зданий Великобритании находятся в состоянии упадка. Как сообщает издание со ссылкой на данные правительства, 933 объекта (около 15%) не безопасны для работы.