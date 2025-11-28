Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Большинство россиян (75,4%) одобряют работу президента России Владимира Путина, 79,2% респондентов доверяют главе государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
Работу правительства России одобряют 47,6% опрошенных, не одобряют - 20,4%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 59,5% россиян, 19,2% ответили, что не доверяют ему.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму РФ состоялись в ближайшее воскресенье, 33,5% участников опроса назвали "Единую Россию", 10,2% - ЛДПР, 10% - КПРФ, 8,3% - партию "Новые люди", 4,3% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9,8% граждан РФ указали непарламентские партии.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 17 по 23 ноября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.