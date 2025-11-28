Рейтинг@Mail.ru
16:08 28.11.2025
Беженцы из двух районов в ДНР начали получать паспорта России
Жители Красноармейского и Константиновского районов в ДНР, за которые сейчас идут бои, начали получать паспорта Российской Федерации, сообщил РИА Новости...
ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Жители Красноармейского и Константиновского районов в ДНР, за которые сейчас идут бои, начали получать паспорта Российской Федерации, сообщил РИА Новости сотрудник МВД по республике Сергей Кадица.
"Впервые мы сегодня приняли граждан, которые прибыли с красноармейского направления. Среди них также были граждане с константиновского направления. Они прошли всю процедуру, необходимую для получения в дальнейшем паспорта граждан РФ", - сказал агентству Кадица.
Сотрудник МВД добавил, что для оперативной подачи документов на паспорт у сотрудников полиции имеется все необходимое оборудование. Благодаря упрощенной форме подачи документов на получение гражданства беженцам вручили паспорта в кратчайшие сроки, отметил Кадица.
"(Паспорт России - ред.) означает свободу передвижения, свободу моей мысли: что меня никто не будут упрекать. Я верю в это, поэтому мы остались и ждали, и переживали", - заявил агентству один из беженцев Красноармейского района, пожелавший сохранить анонимность.​​​​​​​
Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Этот город был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.
К концу октября группировка "Центр" взяла в кольцо подразделения ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. За минувшие сутки российские бойцы отразили шесть атак украинских боевиков, пытавшихся деблокировать окруженные формирования в этой агломерации.
