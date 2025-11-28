Беженцы из двух районов в ДНР начали получать паспорта России

ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Жители Красноармейского и Константиновского районов в ДНР, за которые сейчас идут бои, начали получать паспорта Российской Федерации, сообщил РИА Новости сотрудник МВД по республике Сергей Кадица.

"Впервые мы сегодня приняли граждан, которые прибыли с красноармейского направления. Среди них также были граждане с константиновского направления. Они прошли всю процедуру, необходимую для получения в дальнейшем паспорта граждан РФ", - сказал агентству Кадица.

Сотрудник МВД добавил, что для оперативной подачи документов на паспорт у сотрудников полиции имеется все необходимое оборудование. Благодаря упрощенной форме подачи документов на получение гражданства беженцам вручили паспорта в кратчайшие сроки, отметил Кадица.

"(Паспорт России - ред.) означает свободу передвижения, свободу моей мысли: что меня никто не будут упрекать. Я верю в это, поэтому мы остались и ждали, и переживали", - заявил агентству один из беженцев Красноармейского района , пожелавший сохранить анонимность.​​​​​​​

Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ Донбассе : там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку . Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово . Этот город был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР