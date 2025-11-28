Рейтинг@Mail.ru
В российских магазинах не продали более 47 тысяч банок икры - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:03 28.11.2025 (обновлено: 11:06 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/banki-2058235493.html
В российских магазинах не продали более 47 тысяч банок икры
В российских магазинах не продали более 47 тысяч банок икры - РИА Новости, 28.11.2025
В российских магазинах не продали более 47 тысяч банок икры
Кассы в российских магазинах не продали более 47 тысяч банок икры после того, как разрешительный режим распространился на эту категорию товаров с 1 октября,... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T05:03:00+03:00
2025-11-28T11:06:00+03:00
россия
общество
красная икра
продажа
центр развития перспективных технологий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760206283_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_464f1e592604aaa300a0d146ca0f95c1.jpg
https://ria.ru/20251127/rossija-2057891512.html
https://ria.ru/20251012/ikra-2047761139.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760206283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d9c61a69a4b481270fa26bc1f64fe44e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, красная икра, продажа, центр развития перспективных технологий
Россия, Общество, Красная икра, Продажа, Центр развития перспективных технологий
В российских магазинах не продали более 47 тысяч банок икры

В России с 1 октября не продали более 47 тысяч банок икры

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКрасная икра
Красная икра - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Красная икра. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Кассы в российских магазинах не продали более 47 тысяч банок икры после того, как разрешительный режим распространился на эту категорию товаров с 1 октября, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).
"С 1 октября разрешительный режим распространился на безалкогольное пиво, икру и технические средства реабилитации. На 27 ноября 2025 года заблокировано свыше 47 тысяч попыток продать икру с различными нарушениями, из них 4,6 тысячи — с нарушением срока годности (почти десять процентов от общего числа)", — сказали в ЦРПТ.
Бутерброды с красной икрой - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В России на одного человека производится 74 грамма красной икры
Вчера, 05:51
Как напомнили в центре, разрешительный режим блокирует продукцию с нарушениями, в том числе "просрочку", на кассе до покупки. Поэтому такие товары не попадают в руки к потребителю.
Такой механизм внедряется с 1 апреля 2024 года и уже охватывает 20 товарных категорий.
"Как работает на практике: каждый код маркировки в момент продажи автоматически проверяется в системе "Честный знак": если код и сведения о товаре корректны, продажа разрешается, если есть нарушения — касса блокирует операцию", — добавили в ЦРПТ.
Система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства. На сегодня маркировкой охвачены уже 33 товарные группы, еще по нескольким проводятся эксперименты.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
В России подешевела красная икра
12 октября, 06:32
 
РоссияОбществоКрасная икраПродажаЦентр развития перспективных технологий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала