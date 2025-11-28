В российских магазинах не продали более 47 тысяч банок икры

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Кассы в российских магазинах не продали более 47 тысяч банок икры после того, как разрешительный режим распространился на эту категорию товаров с 1 октября, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"С 1 октября разрешительный режим распространился на безалкогольное пиво, икру и технические средства реабилитации. На 27 ноября 2025 года заблокировано свыше 47 тысяч попыток продать икру с различными нарушениями, из них 4,6 тысячи — с нарушением срока годности (почти десять процентов от общего числа)", — сказали в ЦРПТ.

Как напомнили в центре, разрешительный режим блокирует продукцию с нарушениями, в том числе "просрочку", на кассе до покупки. Поэтому такие товары не попадают в руки к потребителю.

Такой механизм внедряется с 1 апреля 2024 года и уже охватывает 20 товарных категорий.

"Как работает на практике: каждый код маркировки в момент продажи автоматически проверяется в системе "Честный знак": если код и сведения о товаре корректны, продажа разрешается, если есть нарушения — касса блокирует операцию", — добавили в ЦРПТ.