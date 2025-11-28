Россия заинтересована в союзническом развитии отношений с Арменией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Россия заинтересована, чтобы российско-армянские отношения развивались в союзническом ключе, заявил сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и национального собрания Армении, заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев.

"Россию и Армению соединяют прочные исторические узы дружбы и сотрудничества. И мы заинтересованы, чтобы российско-армянские отношения развивались в союзническом ключе. Конечно, у союзников всегда есть и будут сложные вопросы. Однако убежден, что многоплановая взаимовыгодная кооперация между нашими странами, общность истории, культуры и ценностей все расставит по своим местам. Это прочнейший фундамент нашего стратегического партнерства, основа обеспечения безопасности и процветания на Южном Кавказе", - сказал Воробьев в ходе встречи сопредседателей Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и национального собрания Республики Армения.

Парламентарий отметил динамичный диалог между государствами на высшем уровне, а также визиты армянских делегаций на конференции и форумы в РФ

"Мы убеждены, что в потенциале межпарламентской дипломатии заложены такие основы, которые позволят нам решать самые сложные вопросы. Готовы и далее содействовать повышению эффективности российско-армянской межпарламентской комиссии, расширять контакты между профильными комитетами Совета Федерации и Государственной думы, с коллегами из соответствующих постоянных комиссий национального собрания Республики Армения", - сообщил Воробьев.

Сопредседатель межпарламентской комиссии, заместитель председателя национального собрания Армении Акоб Аршакян также указал на важность межпарламентских связей между двумя государствами.

"Межпарламентские связи между Арменией и Россией занимают особое место в системе наших двусторонних отношений. Эти связи основаны не только на многовековой истории дружбы наших народов, но и на общности интересов и ценностей... Относительно основного вопроса нашей сегодняшней повестки хочу подчеркнуть, что дальнейшее развитие армяно-российских межпарламентских отношений видится в углублении всестороннего сотрудничества на всех уровнях. Мы настроены и дальше активно работать в направлении формирования широкой повестки сотрудничества... Я убежден, что открытость, уважение и готовность к диалогу остаются основой наших отношений. Только так мы сможем обеспечить поступательное развитие армяно-российского партнерства и передать будущим поколениям прочный фундамент дружбы и взаимной поддержки", - акцентировал внимание Аршакян.

Воробьев также рассказал о важности инициатив в контексте расширения образовательных и культурных связей между сторонами.

"Результативно работает Российско-армянский университет... Продолжают работу Русские центры в различных городах Армении. Организуются программы повышения квалификации для учителей русского языка. В планах - скорейшее открытие филиалов Российского центра науки и культуры в Ванадзоре, Иджеване и Капане... Один из перспективных проектов в образовательной сфере - учреждение международного центра для одаренных детей в Джермуке с обучением по дополнительным образовательным программам на русском языке. В апреле этого года делегация министерства образования, науки, культуры и спорта посетила наш образовательный кластер "Сириус". Будем признательны, если армянские коллеги по парламентской линии поспособствуют более динамичным продвижению этого проекта", - поделился заместитель председателя Совета Федерации.

Воробьев обратил внимание и на важность развития межрегиональных и муниципальных связей, а также взаимодействие молодых парламентариев двух государств.