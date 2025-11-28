Рейтинг@Mail.ru
Южная Корея купила у России алюминий на сумму больше миллиарда долларов - РИА Новости, 28.11.2025
10:25 28.11.2025
Южная Корея купила у России алюминий на сумму больше миллиарда долларов
Южная Корея купила у России алюминий на сумму больше миллиарда долларов - РИА Новости, 28.11.2025
Южная Корея купила у России алюминий на сумму больше миллиарда долларов
Южная Корея впервые в современной истории купила алюминия у России более чем на 1 миллиард долларов - по итогам января-октября ее импорт составил рекордные 1,1... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T10:25:00+03:00
2025-11-28T10:25:00+03:00
экономика, южная корея, россия, сеул
Экономика, Южная Корея, Россия, Сеул
Южная Корея купила у России алюминий на сумму больше миллиарда долларов

Южная Корея впервые в истории купила у России алюминий на $1,1 миллиарда

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроизводство алюминия
Производство алюминия - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Производство алюминия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Южная Корея впервые в современной истории купила алюминия у России более чем на 1 миллиард долларов - по итогам января-октября ее импорт составил рекордные 1,1 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы.
Суммарно за десять месяцев текущего года Сеул закупил у Москвы алюминия и изделий из него чуть более чем на 1,11 миллиарда долларов - это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Таким образом, суммарный объем впервые превысил 1 миллиард долларов.
Уральский алюминиевый завод (УАЗ) в городе Каменск-Уральск - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Россия сократила поставки железа и стали в ЕС
18 сентября, 02:37
Южнокорейский импорт в октябре составил 121,9 миллиона долларов, что на 8% больше, чем месяц назад, и на четверть больше показателя аналогичного периода годом ранее.
По большей части корейцы приобретают у россиян необработанный алюминий - по итогам десяти месяцев этого года в Страну утренней свежести его прибыло на 1,1 миллиарда долларов - в 1,6 раза больше, чем в аналогичный период год назад. Еще на 5,6 миллиона долларов корейцы импортировали алюминиевые листы толщиной от 0,2 миллиметра (-2% к показателю за аналогичный прошлогодний период) и на 5,4 миллиона долларов - алюминиевую проволоку (-16%).
Таким образом, Россия по итогам десяти месяцев поднялась на 2-е место с 3-го среди основных поставщиков алюминия и изделий из него в Южную Корею. Лидером остался Китай (с поставками на 1,45 миллиарда долларов), в пятерку также вошли Австралия (910,2 миллиона), США (612,1 миллиона) и Индия (491,3 миллиона долларов).
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Политик из Южной Кореи выступил за возобновление поставок в Россию авто
21 ноября, 03:53
 
ЭкономикаЮжная КореяРоссияСеул
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
