МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Южная Корея впервые в современной истории купила алюминия у России более чем на 1 миллиард долларов - по итогам января-октября ее импорт составил рекордные 1,1 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы.

Южнокорейский импорт в октябре составил 121,9 миллиона долларов, что на 8% больше, чем месяц назад, и на четверть больше показателя аналогичного периода годом ранее.

По большей части корейцы приобретают у россиян необработанный алюминий - по итогам десяти месяцев этого года в Страну утренней свежести его прибыло на 1,1 миллиарда долларов - в 1,6 раза больше, чем в аналогичный период год назад. Еще на 5,6 миллиона долларов корейцы импортировали алюминиевые листы толщиной от 0,2 миллиметра (-2% к показателю за аналогичный прошлогодний период) и на 5,4 миллиона долларов - алюминиевую проволоку (-16%).