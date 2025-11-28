https://ria.ru/20251128/alyuminiy-2058269984.html
Южная Корея купила у России алюминий на сумму больше миллиарда долларов
Южная Корея купила у России алюминий на сумму больше миллиарда долларов - РИА Новости, 28.11.2025
Южная Корея купила у России алюминий на сумму больше миллиарда долларов
Южная Корея впервые в современной истории купила алюминия у России более чем на 1 миллиард долларов - по итогам января-октября ее импорт составил рекордные 1,1... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T10:25:00+03:00
2025-11-28T10:25:00+03:00
2025-11-28T10:25:00+03:00
экономика
южная корея
россия
сеул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749416290_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d78ff64d07886ffe20be3370192f076c.jpg
https://ria.ru/20250918/eksport-2042605498.html
https://ria.ru/20251121/koreya-2056480109.html
южная корея
россия
сеул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749416290_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73f691ac4018d90ddfbcac4edc5e8667.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, южная корея, россия, сеул
Экономика, Южная Корея, Россия, Сеул
Южная Корея купила у России алюминий на сумму больше миллиарда долларов
Южная Корея впервые в истории купила у России алюминий на $1,1 миллиарда
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Южная Корея впервые в современной истории купила алюминия у России более чем на 1 миллиард долларов - по итогам января-октября ее импорт составил рекордные 1,1 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы.
Суммарно за десять месяцев текущего года Сеул
закупил у Москвы
алюминия и изделий из него чуть более чем на 1,11 миллиарда долларов - это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Таким образом, суммарный объем впервые превысил 1 миллиард долларов.
Южнокорейский импорт в октябре составил 121,9 миллиона долларов, что на 8% больше, чем месяц назад, и на четверть больше показателя аналогичного периода годом ранее.
По большей части корейцы приобретают у россиян необработанный алюминий - по итогам десяти месяцев этого года в Страну утренней свежести его прибыло на 1,1 миллиарда долларов - в 1,6 раза больше, чем в аналогичный период год назад. Еще на 5,6 миллиона долларов корейцы импортировали алюминиевые листы толщиной от 0,2 миллиметра (-2% к показателю за аналогичный прошлогодний период) и на 5,4 миллиона долларов - алюминиевую проволоку (-16%).
Таким образом, Россия
по итогам десяти месяцев поднялась на 2-е место с 3-го среди основных поставщиков алюминия и изделий из него в Южную Корею
. Лидером остался Китай
(с поставками на 1,45 миллиарда долларов), в пятерку также вошли Австралия
(910,2 миллиона), США
(612,1 миллиона) и Индия
(491,3 миллиона долларов).