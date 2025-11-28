Рейтинг@Mail.ru
"Ак Барс" — СКА: смотреть онлайн матч КХЛ 28 ноября - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:30 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/ak-bars-ska-smotret-onlayn-2058378059.html
"Ак Барс" — СКА: смотреть онлайн матч КХЛ 28 ноября
"Ак Барс" — СКА: смотреть онлайн матч КХЛ 28 ноября - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
"Ак Барс" — СКА: смотреть онлайн матч КХЛ 28 ноября
"Ак Барс" и СКА встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 28.11.2025
2025-11-28T18:30:00+03:00
2025-11-28T18:30:00+03:00
хоккей
ак барс
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849667092_0:0:2047:1152_1920x0_80_0_0_9c71bd35e250d1a51bed31fa62df1103.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849667092_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_560d55781e8bce1c5d12e2434b2f46a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
ак барс, ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Ак Барс, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей

"Ак Барс" — СКА: смотреть онлайн матч КХЛ 28 ноября

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. Матч СКА - "Ак Барс"
Хоккей. КХЛ. Матч СКА - Ак Барс - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. "Ак Барс" и СКА встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 28 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
28 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Ак Барс
5 : 2
СКА
03:24 • Дмитрий Яшкин
(Илья Карпухин, Александр Барабанов)
24:38 • Илья Сафонов
(Артем Галимов, Степан Фальковский)
37:20 • Артем Галимов
41:10 • Илья Карпухин
(Артем Галимов, Алексей Марченко)
50:02 • Никита Дыняк
(Артур Бровкин, Константин Лучевников)
22:36 • Брендэн Лайпсик
(Маркус Филлипс)
50:30 • Брендэн Лайпсик
(Джозеф Бландизи)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейАк БарсСКА (Санкт-Петербург)КХЛ 2025-2026Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Сибирь
    Автомобилист
    0
    1
  • Футбол
    29.11 14:00
    Акрон
    Нижний Новгород
  • Хоккей
    29.11 14:30
    Металлург Мг
    Барыс
  • Футбол
    29.11 16:30
    ЦСКА
    Оренбург
  • Хоккей
    29.11 17:00
    Спартак Москва
    Лада
  • Футбол
    29.11 17:30
    Бавария
    Санкт-Паули
  • Футбол
    29.11 18:00
    Манчестер Сити
    Лидс
  • Футбол
    29.11 18:15
    Барселона
    Алавес
  • Футбол
    29.11 19:00
    Монако
    ПСЖ
  • Футбол
    29.11 19:30
    Балтика
    Спартак Москва
  • Футбол
    29.11 20:00
    Ювентус
    Кальяри
  • Футбол
    29.11 22:45
    Милан
    Лацио
  • Футбол
    29.11 23:00
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
  • Хоккей
    29.11 22:00
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
  • Хоккей
    29.11 23:00
    Колорадо
    Монреаль
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала