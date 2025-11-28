https://ria.ru/20251128/aeroflot-2058267261.html
"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов в Калининград в пиковый период
"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов в Калининград в пиковый период
2025-11-28T10:16:00+03:00
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" традиционно наращивает частоту рейсов в Калининград в зимний период повышенного спроса на поездки в праздничные дни, к расписанию суммарно добавят 13 рейсов, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
На сегодняшний день авиакомпания уже ввела дополнительные частоты: девять рейсов по маршруту Санкт-Петербург — Калининград — Санкт-Петербург (30 и 31 декабря, а также 9, 10 и 11 января), четыре рейса – по маршруту Москва — Калининград — Москва (31 декабря, а также 1,2,3 января).
Отмечается, что при наличии соответствующего спроса и возможности задействовать флот компания гибко реагирует на обеспечение дополнительной провозной емкости на социально-значимых направлениях.
С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании.
В состав группы "Аэрофлот", помимо одноименной компании, также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учётом авиакомпаний группы — 55,3 миллиона.