"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов в Калининград в пиковый период - РИА Новости, 28.11.2025
10:16 28.11.2025
"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов в Калининград в пиковый период
"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов в Калининград в пиковый период - РИА Новости, 28.11.2025
"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов в Калининград в пиковый период
Группа "Аэрофлот" традиционно наращивает частоту рейсов в Калининград в зимний период повышенного спроса на поездки в праздничные дни, к расписанию суммарно... РИА Новости, 28.11.2025
калининград, санкт-петербург, москва, аэрофлот
Калининград, Санкт-Петербург, Москва, Аэрофлот
"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов в Калининград в пиковый период

"Аэрофлот" нарастит число рейсов в Калининград в пиковый период

© Фото : предоставлено пресс-службой ПАО «Аэрофлот»Самолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой ПАО «Аэрофлот»
Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" традиционно наращивает частоту рейсов в Калининград в зимний период повышенного спроса на поездки в праздничные дни, к расписанию суммарно добавят 13 рейсов, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
На сегодняшний день авиакомпания уже ввела дополнительные частоты: девять рейсов по маршруту Санкт-Петербург — Калининград — Санкт-Петербург (30 и 31 декабря, а также 9, 10 и 11 января), четыре рейса – по маршруту Москва — Калининград — Москва (31 декабря, а также 1,2,3 января).
Отмечается, что при наличии соответствующего спроса и возможности задействовать флот компания гибко реагирует на обеспечение дополнительной провозной емкости на социально-значимых направлениях.
С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании.
В состав группы "Аэрофлот", помимо одноименной компании, также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учётом авиакомпаний группы — 55,3 миллиона.
КалининградСанкт-ПетербургМоскваАэрофлот
 
 
