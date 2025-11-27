Тюменская область по концессиям привлечет в ЖКХ свыше 100 млрд руб

ТЮМЕНЬ, 27 ноя – РИА Новости. Более 100 миллиардов рублей планирует привлечь Тюменская область на развитие жилищно-коммунального хозяйства благодаря концессионным соглашениям, заявил глава региона Александр Моор.

"В жилищно-коммунальном хозяйстве оправдывает себя сделанная нами ставка на механизм концессионных соглашений. Прежде всего, в тепло-, водоснабжении и водоотведении. Они охватили большую часть территории области. Обеспечат нам приток более 100 миллиардов инвестиций в сферу ЖКХ", - сказал Александр Моор, выступая в Тюменской областной думе с посланием "О положении дел в области и перспективах её развития".

По словам губернатора, следующим шагом в сфере ЖКХ станет создание единого регионального оператора для централизованного управления водоснабжением и водоотведением. Это даст единые стандарты обслуживания, высокое качество питьевой воды, качество очистки стоков, а в перспективе – единые тарифы по всему региону на воду и канализацию.