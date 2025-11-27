Рейтинг@Mail.ru
Тюменская область по концессиям привлечет в ЖКХ свыше 100 млрд руб
Тюменская область
 
16:51 27.11.2025
Тюменская область по концессиям привлечет в ЖКХ свыше 100 млрд руб
Тюменская область по концессиям привлечет в ЖКХ свыше 100 млрд руб
экономика, тюменская область, тобольск, тюмень, александр моор, тюменская областная дума
Тюменская область, Экономика, Тюменская область, Тобольск, Тюмень, Александр Моор, Тюменская областная Дума
Тюменская область по концессиям привлечет в ЖКХ свыше 100 млрд руб

Моор: Тюменская область планирует привлечь более 100 млрд рублей в ЖКХ

© Фото : Правительство Тюменской областиАлександр Моор
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : Правительство Тюменской области
Александр Моор. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 27 ноя – РИА Новости. Более 100 миллиардов рублей планирует привлечь Тюменская область на развитие жилищно-коммунального хозяйства благодаря концессионным соглашениям, заявил глава региона Александр Моор.
"В жилищно-коммунальном хозяйстве оправдывает себя сделанная нами ставка на механизм концессионных соглашений. Прежде всего, в тепло-, водоснабжении и водоотведении. Они охватили большую часть территории области. Обеспечат нам приток более 100 миллиардов инвестиций в сферу ЖКХ", - сказал Александр Моор, выступая в Тюменской областной думе с посланием "О положении дел в области и перспективах её развития".
По словам губернатора, следующим шагом в сфере ЖКХ станет создание единого регионального оператора для централизованного управления водоснабжением и водоотведением. Это даст единые стандарты обслуживания, высокое качество питьевой воды, качество очистки стоков, а в перспективе – единые тарифы по всему региону на воду и канализацию.
Говоря о достижениях этого года, Моор отметил, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства постоянно идет процесс модернизации - появляются новые объекты, меняющие качество жизни на территориях. Введена в эксплуатацию насосно-фильтровальная станция в Тобольске с улучшенной технологией водоочистки. В Тюмени завершается модернизация крупнейших в регионе Метелевских водоочистных сооружений. Более чем в 500 сельских населенных пунктах установлены блочные станции подготовки питьевой воды малой производительности.
