Лягушкорот и челноклювы впервые поселились в Московском зоопарке
14:01 27.11.2025
Лягушкорот и челноклювы впервые поселились в Московском зоопарке
2025-11-27T14:01:00+03:00
2025-11-27T14:01:00+03:00
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города МосквыЧелноклюв в павильоне "Дом птиц"
Челноклюв в павильоне Дом птиц - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Челноклюв в павильоне "Дом птиц"
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Челноклювов, чернолицых ибисов и лягушкорота впервые привезли в Московский зоопарк, а в подмосковный центр воспроизводства редких видов животных после долгого перерыва приехали какаду инка, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка всего содержится около 104 видов пернатых. Он участвует в 27 европейских программах по разведению редких и исчезающих видов животных.
"Три из четырех видов экзотических птиц впервые пополнили коллекцию Московского зоопарка. В зоопарке поселились челноклювы, чернолицые ибисы и лягушкорот, а в подмосковный центр воспроизводства редких видов животных после долгого перерыва приехали какаду инка", - говорится в сообщении.
Челноклювов разместили в левом крыле павильона "Дом птиц" на старой территории в вольере, оформленном как побережье Белого моря. В зоопарк приехали четыре юные особи, их пол пока не известен - определить его можно лишь по анализу крови. Пока в экспозиции находятся два челноклюва. В вольере с ними также живут небольшие птицы - кулики, говорится в сообщении.
"Челноклювов еще называют ночными цаплями. Они одиночки и встречаются с сородичами лишь в период размножения. Этих птиц нередко можно увидеть в естественной среде обитания, но в зоопарках они встречаются нечасто", - сообщается на сайте.
По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, чьи слова приводятся в сообщении, внутри своей группы челноклювы довольно шумные, однако с представителями других видов - в настоящем случае с куликами - они живут мирно.
"У этих птиц разный рацион, поэтому у них нет конкуренции за еду. Куликов в Московском зоопарке кормят креветками и мелкими рачками. Челноклювам же запускают живую рыбу в большие миски, откуда они ее вылавливают, - это мальки форели и африканского сома", - добавила она.
Как уточняют на сайте, восемь чернолицых ибисов поселились в павильоне "Птицы и бабочки" на новой территории. Вместе с ними живут белолицые свистящие утки, священные ибисы и колпицы. Из числа новичков уже сформировалась одна пара. Эти птицы особым образом разговаривают друг с другом и побрякивают клювами.
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города МосквыЧернолицый ибис в павильоне "Птицы и бабочки"
Чернолицый ибис в павильоне Птицы и бабочки - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Чернолицый ибис в павильоне "Птицы и бабочки"
"Чернолицые ибисы питаются разнообразными белковыми кормами: рыбой, креветками, кальмарами, мясом и творогом. Кроме того, им дают специализированные витаминно-минеральные добавки и комбикорм для фламинго... По данным Международного союза охраны природы, во всем мире насчитывается от 25 до 100 тысяч гнездящихся пар этих пернатых", - говорится в сообщении.
Дымчатый лягушкорот после карантина поселился на втором этаже павильона "Дом птиц". Сейчас этот этаж закрыли на ремонт, поэтому посетители не могут увидеть экзотического обитателя. Пол и возраст лягушкорота пока не известны. Сотрудники кормят его с помощью пинцета. Птица получает грызунов и крупных насекомых: саранчу и сверчков, сообщается на сайте.
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города МосквыДымчатый лягушкорот в Московском зоопарке
Дымчатый лягушкорот в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Дымчатый лягушкорот в Московском зоопарке
"Дымчатого лягушкорота также называют дымчатым белоногом, исполинским белоногом и совиным лягушкоротом. Эти птицы обитают в Юго-Восточной Азии, Австралии и на острове Тасмания. Они крайне скрытные, охотятся исключительно ночью, а днем сидят на бревнах или ветвях деревьев поближе к стволу. Благодаря покровительственной окраске лягушкорот сливается с деревом. Чувствуя угрозу, он замирает, почти закрыв глаза", - говорится в сообщении.
Птицы питаются по большей части насекомыми, иногда едят лягушек или других мелких животных. Они ловят их клювом в полете, а в некоторых случаях настигают ползущую по земле добычу, говорится в сообщении.
"Пары у дымчатых лягушкоротов формируются на всю жизнь. Обычно из года в год они используют одно и то же гнездо, ремонтируя его по мере надобности. Нередко пернатые устраивают гнезда на ровном сломе или спиле дерева", - говорится в сообщении.
Какаду инка, которые поселились в центре воспроизводства редких видов животных, редкие и очень красивые попугаи, которые практически не встречаются в зоопарках России. Они селятся в хвойных и эвкалиптовых лесах и предпочитают территории, где не выражена деятельность человека, говорится в сообщении.
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города МосквыКакаду инка в подмосковном центре воспроизводства редких видов животных
Какаду инка в подмосковном центре воспроизводства редких видов животных - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Какаду инка в подмосковном центре воспроизводства редких видов животных
"Они являются уязвимым видом, в то время как их родственники и соседи - розовые какаду - процветают, легко адаптируясь и селясь под боком у людей. В природе между этими двумя видами птиц может происходить гибридизация - они схожи по образу жизни, комплекции и частично по окрасу. Однако у розового какаду отсутствует красивый трехцветный хохолок, который какаду инка раскрывает при эмоциональном возбуждении", - говорится в сообщении.
Какаду инка настоящие долгожители, особенно в условиях зоопарков. Например, один из них - мировой рекордсмен - прожил в зоопарке 83 года. Посетители центра воспроизводства смогут посмотреть на птиц в теплое время года, когда те переедут в уличный вольер, сообщается на сайте.
Хорошие новостиМоскваБелое мореЮго-Восточная АзияСветлана АкуловаМосковский зоопаркМеждународный союз охраны природыОбщество
 
 
