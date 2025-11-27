Рейтинг@Mail.ru
Онищенко рассказал от чего зависит продолжительность жизни человека
Наука
 
27.11.2025
Онищенко рассказал от чего зависит продолжительность жизни человека
Онищенко рассказал от чего зависит продолжительность жизни человека
Средняя продолжительность жизни почти в 40% сейчас зависит от медицины, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий... РИА Новости, 27.11.2025
россия
СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Средняя продолжительность жизни почти в 40% сейчас зависит от медицины, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
В ходе сессии Конгресса молодых ученых он заявил, что сегодня единственным объективным показателем качества жизни является ее средняя продолжительность.
"Средняя продолжительность жизни, это, действительно, тот индефикатит, на который работает вся экономика. Но ваше место и наше место - в нем сейчас ВОЗ говорит 80/20, 80 - от человека, от жизни, а 20 от медицины. Я считаю, что медицина уже подбирается к четвертому десятку процентов, от которых в силу того, что нам дала наука, дала нам новые подходы, понимание, новые видения наших с вами профессий. Мы вот уже подбираемся к этому рубежу", - сказал Онищенко.
Он также отметил важность профилактики и условий жизни, врач стоит наряду с излечением, с профилактикой возникших заболеваний.
Юбилейный V Конгресс молодых ученых проходит на федеральной территории Сириус с 26 по 28 ноября. Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий, проходящего в 2022-2031 годах и объявленного президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости является информационным партнером и официальным фотохост-агентством юбилейного V Конгресса молодыхученых.
Наука
 
 
