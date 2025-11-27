Ефимов: инвесторы купили у города 37 помещений в исторических зданиях

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Инвесторы за девять месяцев текущего года приобрели у Москвы 37 помещений, находящихся в объектах культурного наследия и исторических зданиях, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Реализация коммерческой недвижимости в объектах культурного наследия позволяет удовлетворять высокий спрос на помещения для ведения бизнеса, особенно в центре столицы, где преобладает историческая застройка. Так, с января по сентябрь город заключил с инвесторами договоры купли-продажи на 37 помещений в ОКН и пять исторических зданий. Общая площадь недвижимости составила свыше 11 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.