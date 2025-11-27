Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: инвесторы купили у города 37 помещений в исторических зданиях - РИА Новости, 27.11.2025
11:12 27.11.2025
Ефимов: инвесторы купили у города 37 помещений в исторических зданиях
Инвесторы за девять месяцев текущего года приобрели у Москвы 37 помещений, находящихся в объектах культурного наследия и исторических зданиях, рассказал заммэра РИА Новости, 27.11.2025
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , новая москва, сергей собянин, экономика
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Новая Москва, Сергей Собянин, Экономика
© РИА Новости / Александр Кряжев
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Инвесторы за девять месяцев текущего года приобрели у Москвы 37 помещений, находящихся в объектах культурного наследия и исторических зданиях, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Реализация коммерческой недвижимости в объектах культурного наследия позволяет удовлетворять высокий спрос на помещения для ведения бизнеса, особенно в центре столицы, где преобладает историческая застройка. Так, с января по сентябрь город заключил с инвесторами договоры купли-продажи на 37 помещений в ОКН и пять исторических зданий. Общая площадь недвижимости составила свыше 11 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Замглавы города уточнил, что одни помещения были куплены в ходе электронных торгов, а другие – по преимущественному праву выкупа.
В сообщении градкомплекса отмечается, что выкупленные объекты располагаются в шести округах Москвы, большая часть которых (29 помещений) в центральной части города. Например, в Басманном районе был продан бывший Доходный дом Басманного Товарищества 1913 года постройки. Площадь здания превышает 216 тысяч квадратных метров. Последнее время оно использовалось по административному назначению.
Кроме того, инвесторы выкупили еще девять объектов на 2,2 тысячи "квадратов" на юге столицы и четыре объекта на 2,9 тысяч "квадратов" на западе, северо-западе и юго-востоке города, а также в Новой Москве. Среди проданных лотов оказалось здание детского сада, известное своими скульптурами слонов, площадью более 1,7 тысячи "квадратов".
Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил реставрировать минимум 150 объектов культурного наследия ежегодно.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Новая МоскваСергей СобянинЭкономика
 
 
