Запад целенаправленно готовится к войне, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.11.2025
10:44 27.11.2025 (обновлено: 11:25 27.11.2025)
Запад целенаправленно готовится к войне, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные политики целенаправленно готовятся к войне. РИА Новости, 27.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 27 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные политики целенаправленно готовятся к войне.
"Всё вышеперечисленное в совокупности с агрессивной риторикой свидетельствует о том, что западные политики целенаправленно готовятся к войне. Не мы, Владимир Владимирович (президент России Владимир Путин - ред.), готовимся к войне, а по всем фактам - они", - заявил глава белорусского государства на саммите ОДКБ в Бишкеке в узком составе, его слова приводит агентство Белта.
Президент Белоруссии отметил, что совокупные расходы стран НАТО на оборону в 2025 году составят порядка 1,6 триллиона долларов. По его словам, растут военные амбиции Германии, которая намерена серьезно увеличить военные расходы.
Лукашенко добавил, что Польша в свою очередь в 2026 году выделит на оборону почти 55 миллиардов долларов (около 5% ВВП) и станет лидером в НАТО по этому показателю. Численность ее вооруженных сил уже превысила 200 тысяч человек, констатировал он. По темпам роста не сильно отстают от Варшавы и страны Прибалтики, отметил белорусский президент.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
ЕС готовит общество к мысли о неизбежности войны, заявил Лукашенко
28 октября, 11:47
 
В миреБелоруссияРоссияБишкекАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинОДКБ
 
 
