27.11.2025
15:55 27.11.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин: проект бюджета поддержит соцсферу
Спикер нижегородского парламента Люлин: проект бюджета поддержит соцсферу - РИА Новости, 27.11.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин: проект бюджета поддержит соцсферу
Проект бюджета-2026 позволит гарантировать социальную стабильность и поддержку нижегородцев в этот непростой период, заявил председатель законодательного... РИА Новости, 27.11.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин: проект бюджета поддержит соцсферу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя – РИА Новости. Проект бюджета-2026 позволит гарантировать социальную стабильность и поддержку нижегородцев в этот непростой период, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Депутаты законодательного собрания региона на заседании в четверг приняли в первом чтении проект закона "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Нижегородцы обсудили планы повышения производительности труда в соцсфере
26 ноября, 12:36
Спикер нижегородского парламента подчеркнул, что главный финансовый документ необходимо принять до конца года, чтобы обеспечить выполнение социальных обязательств перед гражданами и развитие региона в непростой для экономики период. Доходы областного бюджета на 2026 год сформированы в объеме 332,2 миллиарда рублей, на 2027 год – 360,4 миллиарда рублей, на 2028 год – 381,1 миллиарда рублей. Основной объем расходов – более 95% – будет направлен на реализацию 34 государственных программ региона.
"Главный финансовый документ сохраняет выраженный социальный характер – более 60% расходов будет направлено на финансирование отраслей соцсферы. Важно гарантировать социальную стабильность и поддержку нижегородцев в этот непростой период. В бюджете заложено финансирование новой демографической программы "Основа", средства на помощь участникам СВО и их семьям, льготным категориям граждан. При этом будем продолжать реализацию стратегически важных инфраструктурных проектов, искать внутренние резервы для пополнения областной казны, обсуждать, как помочь бизнесу пережить непростые времена", – отметил Люлин.
"Сегодня депутаты приняли проект областного бюджета в первом чтении. Мы обсудили основные параметры главного финансового документа: общий объем доходов, в том числе прогноз налоговых поступлений, общий объем расходов, в том числе бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств, межбюджетные отношения. Следующий этап – второе чтение бюджета, которое состоится в декабре. Будем утверждать распределение финансирования по конкретным статьям, программам и объектам и принимать закон во втором окончательном чтении", – сообщил председатель комитета регионального парламента по бюджету и налогам Александр Шаронов.
Спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин напутствовал молодых законодателей
26 ноября, 18:49
 
