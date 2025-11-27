Спикер нижегородского парламента Люлин: проект бюджета поддержит соцсферу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя – РИА Новости. Проект бюджета-2026 позволит гарантировать социальную стабильность и поддержку нижегородцев в этот непростой период, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Депутаты законодательного собрания региона на заседании в четверг приняли в первом чтении проект закона "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".

Спикер нижегородского парламента подчеркнул, что главный финансовый документ необходимо принять до конца года, чтобы обеспечить выполнение социальных обязательств перед гражданами и развитие региона в непростой для экономики период. Доходы областного бюджета на 2026 год сформированы в объеме 332,2 миллиарда рублей, на 2027 год – 360,4 миллиарда рублей, на 2028 год – 381,1 миллиарда рублей. Основной объем расходов – более 95% – будет направлен на реализацию 34 государственных программ региона.

"Главный финансовый документ сохраняет выраженный социальный характер – более 60% расходов будет направлено на финансирование отраслей соцсферы. Важно гарантировать социальную стабильность и поддержку нижегородцев в этот непростой период. В бюджете заложено финансирование новой демографической программы "Основа", средства на помощь участникам СВО и их семьям, льготным категориям граждан. При этом будем продолжать реализацию стратегически важных инфраструктурных проектов, искать внутренние резервы для пополнения областной казны, обсуждать, как помочь бизнесу пережить непростые времена", – отметил Люлин.