Рейтинг@Mail.ru
В МИД не исключили, что Киев мог украсть деньги на переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 27.11.2025 (обновлено: 16:13 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/zakharova-2058077836.html
В МИД не исключили, что Киев мог украсть деньги на переговоры в Стамбуле
В МИД не исключили, что Киев мог украсть деньги на переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 27.11.2025
В МИД не исключили, что Киев мог украсть деньги на переговоры в Стамбуле
Нельзя исключать, что представители киевского режима могли своровать и те деньги, которые были выделены на переговоры в Стамбуле, заявила официальный... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T16:11:00+03:00
2025-11-27T16:13:00+03:00
в мире
россия
турция
украина
мария захарова
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155567/40/1555674051_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_1fdcd08b7c8b8eeca3aa2c1c3b0ac770.jpg
https://ria.ru/20251127/mid-2058057425.html
https://ria.ru/20251127/ukraina-2058072943.html
россия
турция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155567/40/1555674051_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_d6a78040982aec51c85c3705d3a7a2be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, турция, украина, мария захарова, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
В мире, Россия, Турция, Украина, Мария Захарова, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
В МИД не исключили, что Киев мог украсть деньги на переговоры в Стамбуле

Захарова: Киев мог своровать деньги, предназначенные для переговоров в Стамбуле

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Нельзя исключать, что представители киевского режима могли своровать и те деньги, которые были выделены на переговоры в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я не исключаю, что они (представители киевского режима – ред.) на Банковой разворовали и те деньги, которые отвели себе на проведение контактов и переговоров в Турции. Я этого тоже не исключаю", - заявила она в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
МИД поблагодарил Турцию за готовность предоставить площадку для переговоров
Вчера, 15:24
Официальный представитель МИД РФ высказала слова благодарности турецкой стороне, которая вновь предложила выступить площадкой для урегулирования конфликта на Украине.
"Несмотря на соответствующее отношение к Банковой, которое мы не скрываем, мы всегда шли на эти контакты во имя людей, во имя решения гуманитарных проблем, во имя движения к миру", - добавила она.
В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным выразил намерение оказывать помощь переговорам и готовность предоставлять в этих целях стамбульскую площадку. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, выразил признательность Турции за то, что она готова предоставить условия для продолжения переговорного процесса РФ и Украины.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Евродепутаты отклонили поправки о коррупции к резолюции по Украине
Вчера, 15:59
 
В миреРоссияТурцияУкраинаМария ЗахароваРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала