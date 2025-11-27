В МИД не исключили, что Киев мог украсть деньги на переговоры в Стамбуле

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Нельзя исключать, что представители киевского режима могли своровать и те деньги, которые были выделены на переговоры в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Несмотря на соответствующее отношение к Банковой, которое мы не скрываем, мы всегда шли на эти контакты во имя людей, во имя решения гуманитарных проблем, во имя движения к миру", - добавила она.