США вербуют наемников для ВСУ на Филиппинах, заявила Захарова

Она возмутилась, что посольства стран ЕС в хамской форме отказывают в получении визы россиянам, планирующим посетить Европу в туристических и гуманитарных целях, при этом ФРГ не боится пускать в шенгенскую зону боевиков по ложным основаниям.

"Как вы думаете, кто отмечен в качестве работодателя? Берлинские частные охранные предприятия. По прилете в Германию завербованные лица переправляются в другие страны, в том числе ЕС. Например, в Польшу. Потом — на Украину. Какая есть гарантия, что они куда-либо еще не будут направлены? Никакой. Но главное другое — это и есть повод для ПАСЕ, для всех остальных институций, наплодившихся на пространстве Западной Европы, всякие там ЕСПЧ и так далее, обсудить ситуацию", — добавила дипломат.