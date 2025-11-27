Рейтинг@Mail.ru
США вербуют наемников для ВСУ на Филиппинах, заявила Захарова
13:55 27.11.2025 (обновлено: 14:56 27.11.2025)
США вербуют наемников для ВСУ на Филиппинах, заявила Захарова
США вербуют наемников для ВСУ на Филиппинах, заявила Захарова - РИА Новости, 27.11.2025
США вербуют наемников для ВСУ на Филиппинах, заявила Захарова
Представители Соединенных Штатов начали вербовать наемников для Украины на Филиппинах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 27.11.2025
США вербуют наемников для ВСУ на Филиппинах, заявила Захарова

Захарова: США начали кампанию по набору добровольцев для ВСУ на Филиппинах

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Представители Соединенных Штатов начали вербовать наемников для Украины на Филиппинах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"По поступающей информации, представители США развернули на Филиппинах кампанию по найму местных граждан для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. <...> Предпочтение отдается бывшим сотрудникам филиппинских силовых ведомств, отставным военным. Претендентам обещают ежемесячное вознаграждение в размере пяти тысяч долларов", — сказала она на брифинге.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Мирошник рассказал, что иностранные наемники везут с Украины
24 ноября, 00:21
По ее данным, вербовку ведет американское охранное агентство из штата Флорида, перед отправкой в зону конфликта потенциальные наемники проходят подготовку под надзором инструкторов и получают немецкую шенгенскую визу.
"Оформляется рабочая шенгенская виза в консульском отделе посольства ФРГ в Маниле", — отметила Захарова.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Наемники из Мадагаскара, Великобритании, Франции и США присоединились к ВСУ
12 ноября, 06:13
Она возмутилась, что посольства стран ЕС в хамской форме отказывают в получении визы россиянам, планирующим посетить Европу в туристических и гуманитарных целях, при этом ФРГ не боится пускать в шенгенскую зону боевиков по ложным основаниям.
"Как вы думаете, кто отмечен в качестве работодателя? Берлинские частные охранные предприятия. По прилете в Германию завербованные лица переправляются в другие страны, в том числе ЕС. Например, в Польшу. Потом — на Украину. Какая есть гарантия, что они куда-либо еще не будут направлены? Никакой. Но главное другое — это и есть повод для ПАСЕ, для всех остальных институций, наплодившихся на пространстве Западной Европы, всякие там ЕСПЧ и так далее, обсудить ситуацию", — добавила дипломат.
Минобороны не раз заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.
Приехавшие воевать за деньги во многих интервью сами признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
На Украине наемника из США обманули на 85 тысяч долларов
7 ноября, 15:14
 
В мире
 
 
Заголовок открываемого материала