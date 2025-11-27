Официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит еженедельный брифинг.
https://ria.ru/20251127/zakharova-2057911864.html
Брифинг Захаровой. Прямая трансляция
Брифинг Захаровой. Прямая трансляция - РИА Новости, 27.11.2025
Брифинг Захаровой. Прямая трансляция
Официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит еженедельный брифинг. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T13:26:00+03:00
2025-11-27T13:26:00+03:00
2025-11-27T13:26:00+03:00
россия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057907039_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_489b1a0c63b6d4909c66525b0ebc4428.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057907039_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0193da3f99ea3d14d2c110092f3af61c.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, видео
Россия, Мария Захарова
Брифинг Захаровой. Прямая трансляция
Официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит еженедельный брифинг.
2025-11-27T13:26
true
PT148M37S