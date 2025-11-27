Рейтинг@Mail.ru
Брифинг Захаровой. Прямая трансляция - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/zakharova-2057911864.html
Брифинг Захаровой. Прямая трансляция
Брифинг Захаровой. Прямая трансляция - РИА Новости, 27.11.2025
Брифинг Захаровой. Прямая трансляция
Официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит еженедельный брифинг. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T13:26:00+03:00
2025-11-27T13:26:00+03:00
россия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057907039_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_489b1a0c63b6d4909c66525b0ebc4428.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Брифинг Захаровой
Брифинг Захаровой
2025-11-27T13:26
true
PT148M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057907039_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0193da3f99ea3d14d2c110092f3af61c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мария захарова, видео
Россия, Мария Захарова
Брифинг Захаровой. Прямая трансляция
Официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит еженедельный брифинг.
2025-11-27T13:26
true
PT148M37S

Брифинг Захаровой. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит еженедельный брифинг.
 
РоссияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала